نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات حصرية من العثيم مول في هذا الأسبوع بمناسبة العودة للدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات حصرية من العثيم مول، أحصل على جميع مقاضيك الشهرية وجميع احتياجات أسرتك كما يمكنك الحصول على تشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة ذات العروض والخصومات الحصرية، ويقدم العثيم مول كل تلك الخصومات بمناسبة العودة للدراسة كما أنه ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها خصومات كبيرة بهذا الشكل حيث أنه يقوم بتقديم عروض وخصومات حصرية بصفة يومية وأسبوعية،وفي هذا الأسبوع تقدم أسواق عبد الله العثيم خصومات على الأجهزة الكهربائية، وشاشا التلفاز، وهواتف المحمول، والعديد من المستلزمات الدراسية، والحقائب الدراسية، ومنتجات العناية الشخصية والعديد من المنتجات المميزة الأخرى التي يمكنك الحصول عليها بأسعار تنافسية. خصومات حصرية من العثيم مول قم بالحصول على معجون اورال بي أسنان بسعة 75 مل بسعر 21.95 ريال سعودي بدلا من 31.95 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على معجون كولجيت اوبتك وايت بسعة 75 مل بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 44.25 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك الحصول على معجون بارودونتكس حماية بسعة 75 مل بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري كولجيت معجون أسنان فحم ونعناع بسعة 75 مل فقط بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 33.50 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء فرشاة اوال بي ادفانتج وسط 1+1 مجانا فقط بسعر 9.95 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء ماكينة جيليت بلو بلس 15+5 مجانا فقط بسعر 33.95 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم اشتري صابون صحون جف بسعة 750 مل فقط بسعر 10.50 ريال سعودي بدلا من 13.50 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء منعن أقمشة كمفورت بسعة 4 لتر فقط بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 38.95 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول أيضا على ورق مطبخ اونو بلس عدد 8 رول بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي للربطة.

احصل على حفائظ بيبي جوي كبير عدد 66 حبة فقط بسعر 82.95 ريال سعودي بدلا من 90.95 ريال سعودي للربطة. عروض العثيم مول اشتري منظف زجاج داك 2×650 مل + هدية بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 29 ريال سعودي للربطة.

احصل أيضا على مطهر داك ورد بسعة 3 لتر من العثيم مول فقط بسعر 19.95 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء صابون صحون بريل ليمون 2×950 مل فقط بسعر 16.50 ريال سعودي للربطة.

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