نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف موسم بنده قسيمة سحب وشراء مجانية 30 ألف ريال عروض على المكيفات والجوالات الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موسم بنده قسيمة سحب وشراء مجانية 30 الف ريال عروض على المكيفات والجوالات الذكية، تقدم هايبر بنده خصومات مذهلة بالإضافة إلى إمكانية الدخول في سحب على قسيمة شرائية بقيمة 30 ألف ريال مجانية حيث تقدم عرض على فرامة لحم دوتس 700 وات بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم 34%، تتوفر مفرمة لحم كينوود 2100 وات بسعر 469 ريال بدلا من 529 ريال خصم 11%، تتوفر محضرة طعام كينوود بسعر 239 ريال بدلا من 269 ريال خصم 11% ضمن موسم عروض هايبر بنده.

عروض هايبر بنده على المكيفات والمروحة الكهربائية

تتوفر مروحة دوتس مقاس 12 بسعر 79 ريال بدلا من 100 ريال خصم 21%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده موسم التوفير مروحة دوتس عمودية سوداء بسعر 219 ريال بدلا من 259 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن عروض الصيف على المكيفات مكيف هواء دوتس 88 وات بسعر 299 ريال بدلا من 389 ريال خصم 23%، يتوفر مكيف سبليت وايت وستنجهاوس 17 الف و 900 وحدة بسعر 3099 ريال بدلا من 3149 ريال.

عروض الجوالات الذكية هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض الجوالات هاتف سامسونج اي 13 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 599 ريال بدلا من 699 ريال خصم 14%، يتوفر هاتف ويكو دابليو في 770 سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 529 ريال بدلا من 699 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن خصومات هايبر بنده هاتف سامسونج اي 22 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام شبكة 5 جي بسعر 699 ريال بدلا من 775 ريال خصم 10%.

عروض الشاشات الذكية هايبر بنده

يتوفر تلفزيون تي سي ال 70 بوصة أندرويد ال اي دي سمارت تي في يدعم تقنية 4 كي بسعر 2899 ريال بدلا من 4099 ريال خصم 29%، يتوفر ضمن عروض الشاشات الذكية تلفزيون امبكس جلوريا اتش دي 32 بوصة ال اي دي بسعر 379 ريال بدلا من 514 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده موسم التوفير تلفزيون توشيبا سمارت تي في 58 بوصة يدعم تقنية 4 كي بسعر 1899 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 39%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

تتوفر مكواة بخار عمودية فيليبس بسعر 269 ريال بدلا من 339 ريال خصم 21%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية مكنسة كهربائية دوتس 2200 واط بسعر 159 ريال بدلا من 269 ريال خصم 41%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده عروض الموسم صانعة ساندوتشات كينوود بسعر 79 ريال بدلا من 179 ريال خصم 56%، تتوفر قطاعة فيليبس بسعر 115 ريال بدلا من 179 ريال خصم 36%، تتوفر غلاية ستانلس ستيل كينوود سعة 1.7 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 209 ريال خصم 53%.

عروض أجهزة المطيخ هايبر بنده

يتوفر خلاط مولنيكس مع مطحنتين بسعر 239 ريال بدلا من 339 ريال خصم 30%، يتوفر خلاط يدوي سنكور بسعر 209 ريال بدلا من 259 ريال خصم 19%، يتوفر خلاط سنكور باللون الاسود بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم 34%، يتوفر خلاط جيباس 2 في 1 بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال خصم 20%، يتوفر قدر ضغط كهربائي كينوود سعة 6 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال خصم 20% ضمن موسم عروض هايبر بنده.