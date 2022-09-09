نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض من العثيم مول بمناسبة العودة للدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض من العثيم مول، تعد أسواق عبد الله العثيم من أفضل الأماكن الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أنه لديه العديد من الفروع في العديد من البلدان والتي يمكنك زيارتها والحصول على جميع احتياجاتك وجميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة للعديد من المنتجات المميزة، وفي هذا الأسبوع وبمناسبة العودة للدراسة يقوم العثيم مول بتقديم خصومات بأسعار تنافسية على المستلزمات الدراسية، والحقائب المدرسية والعديد من المستلزمات الأخرى، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية، والجولات، وشاشات التلفاز ومنتجات العناية، الشخصية وأواني الطهي، ومستلزمات البقالة كل تلك العروض بخصومات أسعار مميزة. أقوى عروض من العثيم مول قم بالحصول على طماطم فاير نو مقشرة بوزن 400 جرام عدد 3 حبات فقط بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 11.25 ريال سعودي.

احصل أيضا على لقمة القاضي رياض فوود بوزن 500 جرام فقط بسعر 6.50 ريال سعودي بدلا من 7.95 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك الحصول على ذرة تيستي حلو بوزن 340 جرام عدد 3 قطع، بسعر 9.50 ريال سعودي بدلا من 15.75 ريال سعودي.

اشتري أرز هالا سيلا بسمتي بوزن 5 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي للكيس.

قم أيضا بشراء أرز باب القصر بسمتي أبيض بوزن 5 كيلو جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 33.50 ريال سعودي للكيس.

أرز فيكتو سيلا بسمتي بوزن 5 كيلو جرام فقط بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال للكيس. خصومات العثيم مول قم بشراء كورن فليكس بران سفوري بوزن 375 بسعر 6.95 ريال سعودي بدلا من 8.75 ريال للحبة. كما يمكنك شراء عسل بورام من الغابة السوداء بوزن 250 جرام بسعر 14.50 بدلا من 24.75 ريال للحبة.

احصل على بديل شوكولاتة كيمبر بالحليب ولوز بوزن 100 جرام بسعر 2.95 ريال بدلا من 4.95 ريال للحبة.

اشتري كاكاو من زدني بودرة بوزن 125 جرام بسعر 12.50 ريال بدلا من 15.95 للحبة. أسواق عبد الله العثيم قم بالحصول على أناناس من هالي شرائح بوزن 565 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري حلوى بقر هالي بوزن 200 جرام عند زيارة العثيم مول بسعر 2.95 ريال سعودي بدلا من 6.50 ريال للحبة.

احصل أيضا على مشروم شرائح بوزن 400 جرام عدد 3 قطع بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال.

قم بشراء شوكولاتة دارليت كاكاو وبندق بسعر 14.50 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض من العثيم مول بمناسبة العودة للدراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.