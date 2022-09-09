نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى الخصومات من العثيم مول بمناسبة العودة للدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى الخصومات من العثيم مول، يعد العثيم مول من أكبر المتاجر الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وفي العديد من الدول الأخرى، كما أنه يعد من أفضل الأماكن المميزة التي يمكنك التسوق منها والحصول على جميع احتياجاتك حيث أن أسواق عبد الله العثيم تقدم الكثير من العروض والخصومات اليومية والأسبوعية على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة و جميع احتياجات أسرتك، وفي هذا الأسبوع يقدم خصومات على المستلزمات الدراسية، وشاشات التلفاز، والأجهزة الكهربائية، والجوالات، ومنتجات البقالة، وأواني الطهي والكثير من المنتجات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها من بروشور العروض. أقوى الخصومات من العثيم مول احصل على طقم قدور سويت هوم سيراميك عدد 10 حبة فقط بسعر 185 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي للطقم.

كما يمكنك الحصول على طقم قدور بامكو عدد 9 حبة بسعر 230 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي للطقم. قم بالحصول على طقم قدور بلاكستون عدد 11 حبة بسعر 159ريال سعودي بدلا من 210 ريال سعودي للطقم.

اشتري أيضا حافظة طعام سوبر ماكس عدد 3 حبة فقط بسعر 42 ريال سعودي بدلا من 64 ريال سعودي للطقم.

قم بشراء ترمس بلاميرو بسعة 1 لتر فقط بسعر 28 ريال سعودي بدلا من 39 ريال سعودي للحبة.

كمما يمكنك شراء مقلاة ترست 28 سم + 24 سم فقط بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 59 ريال سعودي للطقم عروض العثيم مول اشتري قدر ضغط سوبر بي كهربائي بسعة 6 لتر فقط بسعر 170 ريال سعودي بدلا من 272 ريال سعودي للحبة. قم أيضا بشراء قدر كاسا بونيتا 30 سم بسعر 65 ريال / 28 سم بسعر 60 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مقلاة كاسا بونيتا عدد 3 قطع فقط بسعر 45 ريال سعودي بدلا ن 67 ريال سعودي للطقم.

حافظة طعام كيتشنجر 6 قطع للطقم فقط بسعر 37.95 ريال سعودي بدلا من 56 ريال سعودي للطقم. أسواق عبد الله العثيم احصل على بورسلين منوع عند زيارة العثيم مول فقط بسعر 4.95 ريال سعودي بدلا من 8.50 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على حافظة طعام كيتشنجر بسعة 35 لتر بسعر 26 ريال سعودي للحبة / بسعة 50 لتر بسعر 30 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا خلاط بانيكس 2×1 فقط بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي للحبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى الخصومات من العثيم مول بمناسبة العودة للدراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.