نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية على الهواتف الذكية خصومات وتخفيضات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده السعودية من أفضل أماكن التسوق في المملكة العربية السعودية والذي يتم طرح به العديد من الخصومات الرائعة المناسبة للمستهلك وذلك بطرح عروض اسبوعية، ولا تقتصر عروض بنده على نوع واحد من السلع بل يتم طرح العديد من التخفيضات على السلع الغذائية بمختلف أنواع والأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات التي نحتاج إليها بشكل يومي، ومن أفضل العروض المقدمة من بنده هي عروض الهواتف الذكية حيث توجد عدة عروض مختلفة على أنواع متعددة من الهواتف الذكية بأسعار مناسبة على حسب نوع الهاتف، ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم متابعينا الكرام بأبرز العروض والتخفيضات الأسبوعية المقدمة من هايبر بنده على الهواتف الذكية.

تخفيضات وعروض هايبر بنده على الهواتف المحمولة

تتوالي العديد من التخفيضات الهائلة والمميزة المقدمة من بنده السعودية ومن أهم العروض المقدمة ما يلي:ـ

تقدم بنده عرض هاتف شاومي 10 سي 64 جيجا بايت بسعر 559 بدلاً من 599 ريال سعودي كما تم طرح هاتف شاومي 10 سي 128 جيجا بايت بسعر 619 ريال بدلاً من 649 ريال سعودي. كما تم طرح هاتف شومي ريدمي نوت11 (2SIM) 4 جيجا بايت بسعر 659 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي. شاومي ربدمي نوت 6 جيجا بايت بسعر 799 بدلاً من 899 ريال سعودي. هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس بسعر 749 رال سعودي بدلاً من 949 ريال.

عروض بنده على هواتف نوكيا

توجد العديد من العروض والخصومات الهائلة على أنواع مختلفة من الهواتف الذكية من بينها هواتف نوكيا ومن العروض التي تم طرحها، هاتف نوكيا جي 10 (NOKia G10(2SIM 4G بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 533 ريال، كما تم طرح هاتف نوكيا بلس سي 01 بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية على الهواتف الذكية