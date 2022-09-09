نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda من ٩ سبتمبر الموافق ١٣ صفر وحتى نهاية الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda من ٩ سبتمبر الموافق ١٣ صفر وحتى نهاية الأسبوع على جميع المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أقسامها، والمنشرة في فروع بندة المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم الإستفادة من كل هذه العروض اليوم وحتى يمكنكم توفير حتى ٤٥٪ على كل ما تحتاجونه من مأكولات طازجة، ومجمدة، ومحفوظات، وغيرهم….

عروض بنده الصفحة الرئيسية حتى نفاذ الكميات

عروض خاصة على أسعار البرجر البقري بالبهارات العربية من سيارا Siara، وخصم آخر على سعر كرات اللحم البقري من سيارا، وتخفيض آخر على سعر برجر الغنم من سيارا Siara، وعلى سعر برجر الدجاج بالبقسماط من سيارا Siara، وتخفيض آخر على سعر البرحر البقري الجامبو من سيارا، وشيش الكباب البقري من سيارا، وتنزيل آخر على سعر ملوخية سيارا، والفراولة المجمدة من سيارا Siara، كما بالفروع خصومات أخرى على باقي منتجات سيارا.

عروض بنده السعودية حتى نفاذ الكمية

تخفيضات خاصة لفترة محدودة من فروع بندة ماركت على المنتجات المحفوظة، ومنها: خصم خاص على سعر العسل الطبيعي من ساري ١،٥ كجم، وتخفيض آخر على سعر عسل الزهور البرية الطبيعي من المراعي، وتخفيض آخر على سعر كريمة البندق والكاكاو العضوية، ومربى العليق من بوني مامان، وتخفيض آخر على سعر الكريم المخفوق من دريم ويب، والحليب المركز من المراعي، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار رقائق الشكولاتة بالحليب من بيتي كروكر، وخصم آخر على سعر الحليب المبخر من بوني، وتخفيض آخر على سعر الحليب المبخر من أبو قوس لايت، والحليب المكثف المحلى من أبو قوس.

عروض بنده هايبر ماركت Panda hyper market

توجد بفروع بندة ماركت Panda market بالسعودية خصومات مميزة على أسعار: كريمة الخفق من نادك Nadac، وتخفيض آخر على سعر شبيهة القشطة من بوك، والشوفان الأبيض كوكير، والكورن فليكس من كيلوجز، وعرض مميز آخر على سعر رقائق القمح بطعم الشكولاتة من شوكوباك نستله، وتخفيض على سعر حبوب دورتس بمختلف أنواعها، وخصم آخر على سعر الكورن فليكس الأصلي.