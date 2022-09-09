نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيكاتا بأنواعها بحرفية أشهر طبق يقدم بكبرى المطاعم العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البيكاتا من أشهر المأكولات التي تقدم كطبق رئيسي بكبرى المطاعم العالمية ومن أشهر أنواعها البيكاتا باللحم، فالبيكاتا من المأكولات ذات النهكة الشهية التي تتسم بالكثير من المميزات كما أنه لها الكثير من الفوائد وترغب الكثير من السيدات في أن تحضير بيكاتا اللحم وبيكاتا الدجاج في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير البيكاتا فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

طريقة تحضير بيكاتا اللحم

ومن أشهر وأفضل أنواع البيكاتا التي يعشق الجميع تناولها هي بيكاتا اللحم وفيما يلي طريقة تحضيرها بمكونات مظبوطة.

مكونات بيكاتا اللحم

500 جرام من اللحم. 200 جرام من المشروم. بصلة حجمها متوسط. كأس من الحليب. كأس من المرق. كأس من الكريمة الطبخ. ملعقتان من الدقيق. ملعقة ملح. ملعقة فلفل أسود. زبدة. مكعب من مرق الدجاج.

خطوات تحضير بيكاتا اللحم

يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم تتبيل شرائح اللحم بالاعتماد على الملح والفلفل الأسود. بعد ذلك يتم الحصول على مقلاة ويتم وضع فيها ملعقة من الزبد ثم يتم تشويح اللحم وبعد ذلك يتم وضعها في إناء. الحصول على مقلاة ويتم قلي البصل فيها ثم يتم وضع المشروم ويتم التشويح قليلًا وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتين من الدقيق ثم يتم وضع الحليب. يتم التقليب في حالة إذا كانت ثقيلة. بعد ذلك يتم إضافة المرق ثم الفلفل الأسود وبعد ذلك يتم إضافة شرائح اللحم مع الصوص. يتم تركه لحين أن ينضج اللحم وبعد ذلك يتم وضع كريمة الطبخ وبعد ذلك يتم خفض النار لحين النضج.

طريقة تحضير بيكاتا فراخ

تعتبر بيكاتا الفراخ من أفضل الوجبات التي لديها نكهة مميزة ويتم تحضيرها بخطوات بسيطة والمقادير غير مكلفة وإليكم المقادير.

مقادير بيكاتا الدجاج