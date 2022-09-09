نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات العثيم مول هذا الأسبوع بمناسبة العودة للدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات العثيم مول، قم بالحصول على جميع احتياجاتك وجميع مقاضيك الشهرية بعروض وخصومات تنافسية من العثيم مول وذلك بمناسبة العودة للدراسة، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها العثيم مول عروض وخصومات كبيرة حيث أنه يقوم بتقديم الكثير من العروض المميزة يوميا وأسبوعيا، وفي هذا الأسبوع تقدم أسواق عبد الله العثيم خصومات كبيرة على الحقائب الدراسية لأطفالك، والعديد من المستلزمات الدراسية من الدفاتر والأقلام وغيرها من المستلزمات، كما يمكنك الحصول على خصومات مميزة عند شرائك للجوالات، وشاشات التلفاز بالعديد من الأنواع المختلفة والأجهزة الكهربائية والكثير من العروض الأخرى والتي يمكنك التعرف عليها عند زيارة العثيم مول. خصومات العثيم مول قم بشراء أرز أبو كاس من عنبر بشاور فقط بسعر 34.95 ريال سعودي بوزن 5 كيلو جرام بدلا من 44.60 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء أرز مزة هندي بسمتي من تيجان بوزن 10 كيلو جرام فقط بسعر 54.95 ريال سعودي بدلا من 72.95 ريال سعودي للكيس. اشتري أيضا أرز جرين فارمز هندي كلاسيك بوزن 10 كيلو جرام بسعر 69.95 ريال سعودي للكيس.

كما يمكنك الحصول على أرز أبو بنت ذهبي بوزن 5 كيلو جرام بسعر 321.95 ريال سعودي للكيس.

احصل على تونة المراعي الخضراء خفيف بوزن 185 جرام فقط بسعر 12.95 ريال سعودي.

قم بالحصول أيضا على تونا ألوهات خفيف بوزن 185 جرام فقط بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 20.85 ريال سعودي 3 حبات. عروض العثيم مول قم بالحصول على زيت شمس دوار الشمس 2×1.5 لتر بسعر 37.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال للربطة.

كما يمكنك الحصول على زيت عافية ذرة 2×1.5 لتر فقط بسعر 47.95 ريال سعودي بدلا من 64.95 ريال سعودي للربطة. احصل أيضا على زيت عافية ذرة بلس اوميجا بسعة 1.5 لتر فقط بسعر 48.95 ريال سعودي بدلا من 59.90 ريال 2 حبة.

زيت اولايت كانولا 2×1.5 لتر فقط بسعر 39.95 ريال سعودي للربطة.

اشتري زيت العربي نباتي بلاستيك 2×1.5 لتر فقط بسعر 37.95 ريال سعودي للربطة.

احصل على زيت زيتون عافية بكر ممتاز بسعة 500 مل بسعر 14.95 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم اشتري إندفود صلصة حارة لامبونغ بسعة 340 مل بسعر 5.95 ريال سعودي للحبة.

إندومي شعرية نكهة الدجاج 40×70 جرام بسعر 41.95 ريال سعودي للكرتون.

احصل على إندومي شعرية أكواب نكهة الدجاج 24×55 جرام بسعر 45.95 ريال سعودي للكرتون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات العثيم مول هذا الأسبوع بمناسبة العودة للدراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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