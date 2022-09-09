شوف عروض العثيم مول أقوى خصومات العودة للدراسة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مول، قم بالحصول في هذا الأسبوع على أقوى الخصومات على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من المنتجات وجميع احتياجات أسرتك الكريمة عند زيارة أسواق عبد الله العثيم، حيث أنه يقوم بتقديم أقوى العروض المميزة على جميع المستلزمات الدراسية من أقلام ودفاتر والعديد من المستلزمات الأخرى التي يحتاجها أطفالك، والحقائب الدراسية بأنواعها وأشكالها المختلفة كل تلك العروض بخصومات تنافسية، كما يمكنك الحصول على منتجات البقالة، واللحوم الحمراء الطازجة، وأكياس الدجاج والخضروات ذات الجودة العالية، وشاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة، والجوالات، والأجهزة الكهربائية، والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك الحصول عليها بأقوى الخصومات والموجودة في بروشور العروض. عروض العثيم مول قم بالحصول على شاشة سوبر جنرال ال اي دي بحجم 55 بوصة فقط بسعر 1329 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال للحبة.

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