نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده السعودية: عروض وتخفيضات هائلة على الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر بنده السعودية من أكبر الشركات التي تقدم الكثير من العروض والخصومات الممتازة على جميع منتجاتها لتوفير الكثير من الأموال التي يتم صرفها على شراء هذه المستلزمات التي يحتاجها المواطن السعودي داخل المملكة العربية السعودية مثل من سلع غذائية وأجهزة منزلية، وأدوات مدرسية، ومستحضرات العناية بالبشرة، كما يتم عرض الهواتف الذكية بأسعار خيالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على على العروض والتخفيضات الهائلة التي طرحتها شركة بنده السعودية على الهواتف الذكية بأسعار مناسبة.

عروض وتخفيضات بنده السعودية على هواتف الذكية

سوف نتعرف على بعض العروض والخصومات التي طرحتها شركة بنده السعودية على هواتف الذكية بأسعار مناسبة وهى كما يلي:-

سامسونج أي ٢٢ السعر ٦٩٩ ريال بدلاً من ٧٧٥ ريال سعودي. سامسونج أي ١٣ السعر ٥٩٨ ريال بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي. هاتف ويكو دبليو في ٧٧٠ السعر ٥٢٩ ريال بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي. جوال فيفو وأي 33 أس السعر ٧٩٩ ريال بدلاً من ٩٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض هاتف فيفو واي ٧٦ السعر ١١٤٩ ريال سعودي بدلاً من ١٢٩٩ ريال سعودي. جوال فيفو واي ٢١ السعر ٦٦٩ ريال بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض هاتف أوبو أي ٥٥ بسعر مغري ٧٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٩١٩ ريال سعودي. جوال سامسونج أي ٥٢ اس السعر ١٢٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض هاتف شاومي ريدمي نوت ١٠ اس السعر ٧٤٩ ريال بدلاً من ٩٤٩ ريال سعودي.

عروض وتخفيضات Panda السعودية على شاشات التلفزيون

سوف نتعرف على العروض والخصومات المغرية التي تقدمها بنده السعودية على شاشات التلفزيون وهى كما يلي:-

تليفزيون سكاي وورث جوجل السعر ١٦٩٩ ريال بدلاً من ٢٧٩٩ ريال سعودي.

تليفزيون توشيبا سمارت ٥٨ السعر ١٨٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٣٠٩٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض تليفزيون امبكس جلوريا السعر ١٢٩٩ ريال بدلاً من ٢١٩٩ ريال سعودي.

تليفزيون تي سي ال السعر ٢٨٩٩ ريال بدلاً من ٤٠٩٩ ريال سعودي.

عروض وتخفيضات بنده السعودية على التكيفات والمراوح

سوف نتعرف على أسعار المراوح والتكيفات بعد الخصم وهى كما يلي:-