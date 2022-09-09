شوف خصومات كبري من Saco يصل إلى 38٪ على منتجات تيفال المتنوعة

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عمر شويل - جدة وتتوالى عروض شركة ساكو السعودية للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة حول المملكة العربية السعودي، في تقديم أوفر الاسعار لأفضل المنتجات والخامات من الماركات العالمية، التي تتميز بالدقة والإتقان، كما أنها تقدم ضمان إضافي على بعض المنتجات العصرية والكمالية في المنازل العصرية، كما أنها تتيح فرصة التقسيط على فترات تبدأ من ثلاث شهور للمنتجات الأقل من 1000 ريال، كما أن فترة التقسيط تزيد مع زيادة مبلغ المشتريات حتى قد يصل إلى 12 شهر وربما أكثر، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة في إقتناء أفضل الخيارات بأوفر الأسعار. خصومات كبري من Saco يصل إلى 38٪ على منتجات تيفال المتنوعة خفاقة بينفينيو لون أسود، الحجم 30 سم مصنوعة من تيفال، تتميز لا تسبب الخدش، مادة المقبض بلاستيك خاص، مادة الصنع نايلون، نوع المنتج أدوات تحضير طعام، مصنوعة من الستانلس ستيل عالي الجودة للمتان، والسيليكون الآمن غذائيًا المقاوم للحرارة حتى 240 درجة مئوية. تتميز كاشطة الملعقة هذه بمقبض بلاستيكي قوي لقبضة مريحة. مصممة بمقبض بلاستيكي لقبضة مريحة، يمكن تنظيفها بأمان باستخدام غسالة الصحون، تتميز بفتحة في المقبض لتخزين مريح، مقاومة درجة الحرارة تصل إلى 220 درجة مئوية، بسعر 20.75 ريال.

عرض مقلاة صلصة مزودة بغطاء من تيفال، مادة الغطاء زجاج، اللون الرئيسي أحمر، المواد الخارجية طبقة غير لاصقة، الحجم 18سم، مادة المقبض بلاستيك خاص، عدد القطع قطعتين، مادة الصنع ألومنيوم، الشكل دائري، الحجم 18 سم، متوفر متعدد الألوان، طبقة خارجية مطلية بالمينا عالية الجودة لمتانة أكثر، بطلاء غير لاصق يتيح لك إزالة الطعام بسهولة المقبض يوفر قبضة ثابتة

مثالي للاستخدام العادي وفي المناسبات، بسعر 134.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 44.91 ريال بدون فوائد مع تمارا.

مثالي للاستخدام العادي وفي المناسبات، بسعر 134.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 44.91 ريال بدون فوائد مع تمارا. طنجرة ضغط اوثينتيك بسعة 10 لتر من تيفال، نظام كلاسيكي للفتح والإغلاق، الحجم 28 سم، مادة المقبض بلاستيك خاص، مادة الغطاء فولاذ مقاوم للصدأ / بلاستيك، اللون فضي، سادة، المادة ستانلس ستيل، الوزن 5.15 كيلو،بلد المنشأ فرنسا، العرض 32 سم، الارتفاع 25.5 سم، به سلة تبخير للطهي الصحي بالبخار، بالضغط هذا بشكل دائم وموثوق. يساعد نظام سيكيوريفيس على تجنب الشد المفرط، مثالي للاستخدام على جميع أنواع أسطح الموقد، يتيح لك برنامج الطهي الخاص بها صنع الخضار والأسماك واللحوم والحلويات اللذيذة بسهولة. بفضل نظام سكيروفيس الخاص به، يساعد وعاء الطهي بالضغط هذا على تجنب الشد المفرط. بسعر 599.00 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 199.66 ريال بدون فوائد.

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