سواد سنين نظيفه في ثواني.. تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهوله بمكون ميخطرش علي بالك هترجع كأنها لسة جديدة 

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عمر شويل - جدة تنظيف طاسة القلي المحروقة، عند تسخين الطعام أو طهيه نحتاج إلى الطاسات، حيث يتم رص الأطعمة في الطاسة عند تسخينه أو قلي مختلف المأكولات، وعند ترك النيران عالية المستوى على الطاسة دون تهدئتها تسبب هذه الطريقة حرق شديد في الطاسة، وعند تراكم طبقات الحرق لا يمكن تنظيف الطاسة بالساهل، وتحتاج إلى خلطة منظفات قوية للتخلص من الطبقات السوداء الملتصقة بالطاسة، حيث أنه لا يمكن الاستغناء عن الطاسات، لذلك تقوم الأمهات بتنظيفها بشكل دائم، ولكن عند حرقها تواجه الأمهات صعوبة عند التنظيف، لذلك سوف نوضح لكم طريقة سهلة لتنظيف طاسات القلي المحروقة بكل سهولة ودون عناء.

تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهوله

تخصص الأمهات طاسة محددة للقلي، حيث يتم فيها قلي مختلف الأكلات مثل البانيه والسمك والباذنجان وغيره من المأكولات اللذيذة، ولكن القلي المتواصل في طاسة القلي وعدم تنظيفها يسبب تراكم الطبقات السوداء على الطاسة من الخارج، وهذا الأمر يزيد من صعوبة تنظيفها بسرعة، لذلك تحتاج إلى مكونات قوية تساهم في إعادة لمعان الطاسة، لذا نحتاج إلى المكونات التالية للتخلص من الطبقات المحروقة.

ملعقتين من ملح الليمون.

ملعقة من صودا الخبز كبيرة.

نصف كوب من الخل.

ماء ساخن.

1 ملعقة من الصابون السائل.

طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهوله

تساعد المكونات السابقة على إزالة الدهون وجميع طبقات الحرق الملتصقة بطاسة القلي، وبالتالي تسهل من عملية تنظيف طاسة القلي بسرعة وخلال دقائق فقط، ويمكن الحفاظ على نظافة هذه الطاسات من خلال تنظيفها بالمكونات السابقة بشكل دائم، حيث أن معظم المكونات متوافرة داخل كل منزل، وتتمثل طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة في إتباع ما سوف نوضحه لكي سيدتي.