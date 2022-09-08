نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ علي جميع الأجهزة والمنتجات تسوق قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتألق عروض العثيم السعودية بشكل كبير هذه الفترة حيث يمكنك الاستفادة بهذه العروض والتخفيضات، ومن خلال تخفيضات مجلة العثيم التي تصدرها بشكل شهري يستطيع العميل من خلالها متابعة جميع العروض المميزة، ومن خلال موقعنا نوضح لكم أهم الخصومات والتخفيضات التي تعرضها الشركة خلال هذه الفترة حتى يتسنى على العميل اختيار أهم العروض التي تناسبه من بين آلاف الأصناف الموجودة داخل فروع العثيم بالمملكة.
عروض العثيم الأسبوعية
لا تفوت فرص الذهاب إلى فروع العثيم مع شهر سبتمبر حيث تقدم الشركة داخل مجلة العثيم الشهرية عروض جبارة، وهذه العروض لا تقتصر على منتجات بعينها بل تحصل عليها من خلال شراء أي من المنتجات، وذلك مع اختلاف نسب الخصم من سلعة لسلعة أخرى، لذا لا تفوت فروصك واختيار عروضك المميزة داخل فروع عبدالله العثيم المنتشرة حول المملكة العربية السعودية.
تخفيضات مجلة العثيم الشهرية
- عروض مميزة من أسواق العثيم السعودية على مزرعة السمن وزن العبوة 800 جرام بسعر يصل إلى 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.
- الآن مع تنزيلات أسواق العثيم السعودية اشتري حمص أديليا مقدار العبوة يصل إلى 560 جرام مكون من 3 قطع من الحب بسعر لا يقاوم يصل إلى 11.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.
- مع تخفيضات حليب هالي المجفف كامل الحجم احصل على مقدار 1800 جرام بسعر لا يصدق يصل إلى 57.75 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم الآن لا تفوت على غرار جبنة تشيسا لاند ملح خفيف وزن العبوة يصل إلى بسعر لن تجده غير في أسواق العثيم 21.95 ريال سعودي.
- كما أنه مع التخفيضات المذهلة للعثيم السعودية احصل على جبنة الديك الرومي المصري تشيزا لاند بسعر مذهل يصل إلى 42.95 ريال سعودي.
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