نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت على الهواتف الذكية والإلكترونيات لمدة يومين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر عروض لولو هايبر ماركت في مهرجان المأكولات في إضفاء طابع خاص على عملية التسوق. لمدة يومين فقط يقدم هايبر لولو خصومات كبيرة على العديد من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية. حيث تستمر العروض من يوم 8 سبتمبر حتى يوم 10 سبتمبر على مختلف العلامات التجارية في مجال الإلكترونيات. يمكنك الاستفادة من الخصومات المتوفرة على الجوالات، الشاشات الذكية، وكذلك الأجهزة الطبية الصغيرة مثل جهاز قياس ضغط الدم الرقمي. فضلاً عن ماكينات الحلاقة، مكبرات الصوت ومصابيح الإضاءة القابلة لإعادة الشحن.

عروض لولو هايبر ماركت

احصل على هاتف سامسونج جالكسي أي 22 سعة 64 جيجا بايت الجيل الخامس. مقابل 699 ريال فقط بدلاً من 775 ريال سعودي. ووفر مبلغ 76 ريال. أيضاً متاح من هذا الهاتف النسخة سعة 128 جيجا الجيل الرابع بسعر 899 ريال بدلاً من 809 ريال، بخصم نقدي 90 ريال.

يمكنك شراء هاتف سامسونج جالكسي أي 13 سعة 64 جيجا مقابل 599 ريال بدلاً من 649 ريال. وتوفير 50 ريال.

احصل على خصم بقيمة 1100 ريال سعودي عند شراء جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 القابل للطي. سعة الهاتف 256 جيجا بايت الجيل الخامس يعرض بسعر 5699 ريال بدلاً من 6799 ريال.

عروض لولو هايبر

تجد أيضاً ضمن عروض لولو هايبر خصومات ممتازة على الشاشات الذكية. ومن بينها شاشات سامسونج الشهيرة.

يمكنك شراء شاشة سامسونج الذكية ألترا إتش دي 70 بوصة مقابل 3899 ريال بدلاً من 5999 ريال. وتوفير مبلغ 2100 ريال سعودي.

وفر 3200 ريال عند اقتناء شاشة سامسونج الذكية التي تبدو كإطار صورة. مقاس الشاشة 55 بوصة معروضة مقابل 4299 ريال بدلاً من 7499 ريال.

لولو ماركت

اشتري مكبر صوت سوني للحفلات نظام هاي فاي ووفر 300 ريال سعودي. حيث يتم عرض المنتج خلال مدة العرض بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال.

وفر مع هايبر لولو مبلغ 50 ريال سعودي. عند شراء جهاز قياس الضغط بيورير المزود بشاشة رقمية مقابل 69 ريال بدلاً من 119 ريال.

مقعد بيورير للتدليك بسعر 699 ريال للحبة بدلاً من 879 ريال.