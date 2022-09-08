نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو للصيف بمناسبة اليوم الوطني السعودي وخصومات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو Lulu big offers للصيف بمناسبة اليوم الوطني السعودي وخصومات مذهلة بكافة الفروع في المملكة العربية السعودية، وتشمل جميع الحلويات والشكولاتات والسناكس، كما توجد خصومات أخرى على أسعار الورقيات والمنظفات بأنواعها، وخصومات أخرى عديدة بالفروع، فتابعوا تفاصيلها….

عروض لولو السعودية على الورقيات Lulu offers

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market خصومات خاصة على أسعار: مناديل الوجه الطبقتين من أونو Ono، وخصومات أخرى على أسعار مناشف الاستحمام من كلينكس، وسلك الصحون الستلنليس ستيل من سك تش برايت، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار أكياس القمامة من باركا، ومفارش الطاولة من نفس الماركة، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار الفوط الصحية بالأجنحة من كوتكس، ومسحوق الغسيل من جينتو، كما توجد عروض على أسعار الأكواب الورقية المميزة من جولف ميد.

تنزيلات اليوم من لولو هايبر ماركت Lulu market

توجد بفروع لولو هايبر ماركت بالسعودية عروض مميزة على أسعار: رقائق شكولاتة المطبخ من هيرشيز، وشراب الشكولاتة من هيرشيز Hersheys، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار بسكويت ماكفيتيز دايجستيف بالحليب، وعروض أخرى على أسعار الشكولاتة الداكنة بالحليب من جوديفا، وويفر أصابع الحليب، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار ويفر الشكولاتة من أولكر Ulker ديلوكس، وعروض أخرى عديدة على أسعار كادبوري ويفر تايم أوت المقرمش، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة مارس مينيز، وشكولاتة كيت كات الأصابع، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شكولاتة سنيكرز، ومارس، وباونتي الصغيرة المنوعة، وغيرهم من خصومات أخرى بالفروع على باقي أنواع الشكولاتات من جالكسي جواهر وإم آند إمز.

تخفيضات أخرى من لولو السعودية Lulu Ksa

توجد بفروع لولو السعودية العديد من الخصومات على أسعار: أواكر جوادرانتي بسكويت الويفر، وخصم آخر بالفروع على أسعار باقي أنواع الشكولاتات المميزة.