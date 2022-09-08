شوف عروض لولو على الإلكترونيات بخصومات هائلة

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عمر شويل - جدة احصل على جميع احتياجاتك من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بتخفيضات وخصومات كبيرة. حيث يعرض لولو هايبر ماركت عدد كبير من التجهيزات المنزلية الكهربية بأسعار تنافسية. وتستمر العروض على هذه السلع التي تتضمن الشاشات الذكية، الثلاجات، الأفران الكهربية، الغسالات وفرامات اللحم حتى يوم 10 سبتمبر. تجد أيضاً ضمن الأجهزة المعروضة الخلاطات، الغلايات الكهربائية، الشوايات وأجهزة صناعة الدونات. عروض لولو احصل على خصم بقيمة 400 ريال سعودي عند طلب غسالة كاندي تحميل أمامي 9 كيلو. مقابل 1599 ريال سعودي بدلاً من 1999 ريال.

اشتري غسالة وايت وستنجهاوس نصف أوتوماتيك 6 كيلو بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال.

وفر مع عروض هايبر لولو مبلغ 9500 ريال سعودي عند شراء غسالة ومجفف إل جي تحميل أمامي 21/12 كيلو. مقابل 8499 ريال بدلاً من 17999 ريال سعودي. ثلاجة نيكاي 8.7 قدم بسعر 1399 ريال فقط بدلاً من 1749 ريال. بخصم قدره 350 ريال سعودي.

اشتري ثلاجة سامسونج 460 لتر مقابل 2899 ريال بدلاً من 3249 ريال. ووفر مبلغ 350 ريال. ميديا موقد وفرن غاز 5 شعلة 60 × 60 بسعر 2349 ريال بدلاً من 3269 ريال. مبلغ التوفير 920 ريال سعودي.

هاس موقد وفرن غاز 5 شعلة 80 × 85 سم سعر الحبة 1599 ريال بدلاً من 1699 ريال.

دورا موقد وفرن غاز 5 شعلة 90 × 60 سم مقابل 1599 ريال بدلاً من 2399 ريال. بخصم نقدي 800 ريال. لولو ماركت خلاط أيكون مع مطحنة بسعر 79 ريال بدلاً من 89 ريال.

اشتري محضرة طعام أيكون 10 في 1 مقابل 249 ريال بدلاً من 406 ريال.

احصل على خصم 140 ريال عند طلب خلاط يدوي أيكون قابل للشحن. بسعر 199 ريال بدلاً من 339 ريال. كوركماز ماكينة صنع القهوة التركية سعر الحبة 189 ريال بدلاً من 239 ريال. بلاك أند ديكر غلاية ستانلس ستيل 1.7 لتر بسعر 109 ريال بدلاً من 175 ريال.

غلاية راسل هوبز سعة 1.7 لتر مقابل 69 ريال بدلاً من 99 ريال. لولو هايبر ماركت تي سي إل شاشة ذكية جوجل كيوليد 55 بوصة بسعر 2249 ريال بدلاً من 2899 ريال بخصم قدره 650 ريال.



وفر مبلغ 1270 ريال سعودي عند شراء شاشة تي سي إل الذكية العالية الوضوح أندرويد مقاس 70 بوصة. المعروضة مقابل 3099 ريال بدلاً من 4369 ريال سعودي.

سكاي وورث شاشة أندرويد عالية الوضوح ألترا اتش دي مقاس 50 بوصة. بسعر 1399 ريال بدلاً من 2299 ريال بخصم قدره 900 ريال.

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