شوف كبرى عروض لولو هايبر المميزة والمذهلة على أفضل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر المميزة توفر كل ما هو جديد وحديث في عالم التكنولوجيا المختلفة والمتطورة. حيث نجد الكثير والكثير من التطورات المختلفة والجديدة التي تحدث كل يوم سواء في الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأحدث أجهزة اللابتوب المميزة. وفي نفس الوقت نجد تطورات واختراعات جديدة وتصنيع أجهزة حديثة كالغسالات والبوتاجازات وكذلك االقلايات والعجانات وغيرها الكثير. كل ذلك وأكثر سوف تجده لدينا من خلال مجلة لولو هايبر المميزة. أقوى عروض لولو هايبر المميزة على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة احصل على خصم 76 ريال على هاتف سامسونج جالكسي أي 22 من الجيل الخامس، مزود بشبكة 5G. كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11، ورامات سعتها 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت. بسعر 699 ريال بدلاً من 775 ريال سعودي. احصل على خصم 1200 ريال على هاتف سامسونج إس 21 الترا من الجيل الخامس، ويعمل بنظام تشغيل هو أندرويد. بينما مساحة الكاميرا الأمامية 40 ميجا بيكسل، وسعة الذاكرة العشوائية 16 جيجا بيت. بالإضافة لسعة الذاكرة الداخلية هي 512 جيجا بايت. بسعر 4699 ريال بدلاً من 5899 ريال سعودي.

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