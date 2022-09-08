نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٣٥٪ على جميع الجوالات والأجهزة الكهربائية من عروض بنده ٩ سبتمبر ولفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم خصم يصل إلى ويتخطى ٣٥٪ على جميع أنواع الجوالات والأجهزة الكهربائية من عروض بنده Panda ٩ سبتمبر، ولفترة محدودة بجميع فروع بندة السعودية، والتي ننقلها لحضراتكم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني….

عروض بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية

تتوفر بفروع بنده ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: قطاعة سينكور، وعصارة مولينكس moulinex، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار قطاعة كولين Koolen، وتخفيض آخر منهم على سعر الخلاط اليدوي من سنكور Sencor، وعرض آخر على سعر خلاط كولين مع وعاء، وتنزيل مميز آخر على سعر الخلاط اليدوي من كي أون، والخلاط العامودي من سنكور.

عروض بندة الأسبوعية في السعودية Panda

عروض خاصة وتخفيضات مميزة على أسعار: هاتف سامسونج أي ٥٢ إس، وتخفيض آخر على سعر هاتف لينوفو كي ١٤، وهاتف لينوفو كي ١٤ بلس، كما لديهم تخفيض آخر على سعر هاتف لينوفو كي ١٥ بلس، وهاتف أوبو أي ٥٥، كما هناك خصم آخر على سعر فيفو واي ٧٦، وعرض آخر على سعر هاتف فيفو واي ٢١، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف فيفو واي ٣٣ اس، وهاتف ويكو ديلبو فو ٧٧٠، وعرض آخر على سعر هاتف سامسونج أي ٢٢، وسامسونج أي ١٣، وغيرهم من جوالات حديثة مطورة.

عروض بنده السعودية على أسعار الأجهزة الكهربائية

توجد أيضاً بفروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market بالسعودية خصومات مميزة على أسعار أجهزة كهربائية أخرى، ومنها: عرض خاص على سعر خلاط دوتس، والخلاط اليدوي من مولينكس moulinex، وتخفيض آخر منهم على سعر خلاط أريتا، وتخفيض آخر منهم على سعر محضرة الطعام من مولينكس، والقلاية بدون زيت من سنكور، كما لديهم خصم آخر على سعر قلاية تيفال Tefal بدون زيت، وتخفيض آخر منهم على سعر قلاية كولين Koolen الهوائية، وغيرهم من تخفيضات مميزة أخرى على أسعار الأجهزة الكهربائية الكبيرة من: غسالات أوتوماتيك وفوق أوتوماتيك من ماركات مختلفة، وعلى أسعار الثلاجات الحديثة بأحجامها المختلفة.