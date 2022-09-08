انت الان تتابع خبر بمكون سحري في منزلك.. أزيلي بقع الكلور من الملابس نهائياً بكل سهولة وبدون مجهود مهما كانت البقع ستعود كما كانت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حين تقوم بإزالة بقع الكلور من الملابس بشكل سريع وطبيعي يمكننا أن نستعمل بعض المواد التي تباع في المحلات أو نستخدم الوصفات الطبيعية، فكل هذا يساعد على إزالتها ولكن المواد الجاهزة لا تكون مناسبة على الملابس وممكن أن تدهورها فمن الأفضل أن نقوم باستخدام وصفة طبيعية فهذه الوصفة يتم عملها في المنزل بكل سهولة ومفعولها يكون سريع وقوي جدا.

أولا: ثيوسلفات الصوديوم:

ـ نشتريه من المحلات الخاصة بالمنظفات وقبل استخدامه يجب ارتداء قفازات ويجب عدم ملامسة العين.

ـ يضاف منه ملعقة على كوب من الماء ويقلب جيدا ثم يضاف على المكان المراد ازالة بقع الكلور منه وتترك لمدة ٣٠ دقيقة حتى تتشرب الملابس الخليط.

ـ نقوم بشطف بالماء ومسحوق تنظيف الغسيل حتى تزول آثار الخليط.

ثانيا: بيكربونات الصوديوم:

ـ نشتريه من محال العطارة أو المنظفات ونقوم باستخدامه بخلط كمية مناسبة منه مع الماء لتكون عجينة سميكة وتوضع على مكان البقع وتترك حتى تجف ثم نقوم بإزالة بفركها بفرشاة اسنان قديمة وتغسل جيدا بالماء ومسحوق التنظيف.

ثالثاً: الخل الأبيض:

ـ يحتوى الخل على نسبة من الأحماض الذي يساعد على التخلص من بقع الكلور حيث نقوم بوضع كمية من الخل الخام على مكان بقع الكلور أو بإضافة كمية من الخل مع كوبين من الماء ونقوم بتحضير قطعة من القماش وغمرها في خليط الخل والماء ونفرك بها مكان بقع الكلور حتى تزول البقع بالكامل ثم تغسل الملابس جيدا بالماء والمسحوق.

رابعاً:- صباغة الاقمشة:

هناك أقلام ملونة تستخدم في تلوين الملابس ومتوفر بألوان كثيرة وتباع في المكتبات وتستخدم لاخفاء البقع التى توجد على الملابس نتيجة استخدام الكلور. نقوم باختيار اللون المناسب مع الملابس المبقعة من الكلور ونقوم لتلوين مكان البقع باللون المحدد.

خامساً: سائل تنظيف الأطباق:

سائل تنظيف الأطباق يحتوي على مواد كيميائية فعالة في إزالة البقع من الملابس ويمكن استخدامة بان نقوم بخلط كمية مناسبة من السائل مع كوبين من الماء ونقوم يغمس قطعة من القماش ثم نقوم بمسح مكان بقعة الكلور ويترك المحلول على البقع لمدة ١٠ دقائق ثم تغسل بالماء البارد.

*طرق استخدام الكلور على الملابس بشكل صحيح:

ـ عليك التأكد أن نوعية الملابس صالحة لوضع الكلور عليها ومن الأفضل أن نخفف بالكلور بالماء الدافئ قبل وضعه على الملابس مباشرة.

ـ الكلور يستخدم مع الألوان الفاتحة أو البيضاء فقط وفي الأسواق يباع كلور مخصص للألوان يوضع على الملابس الملونة أما الملابس السوداء تغسل بمسحوق جل فقط.

*نصائح لاستخدام الكلور علي الملابس بطريقة صحيحة:

ـ احرصي على عدم خلط الكلور مع الأمونيا وأي مواد كيميائية أخرى حتى لا يحدث تفاعل وتضرر أنسجة الملابس وأيضا صحتك.

ـ يضاف الكلور المخفف بالماء على الملابس المتسخة وخاصة البيضاء بعد وضعها في الغسالة ويجب استخدام ماء ساخن للحصول ملابس ناصعة البياض خالية من البقع.

ـ يجب حفظ زجاجة الكلور في مكان مناسب بعيد عن متناول الأطفال وبعيد عن الضوء والحرارة للحفاظ على فعالية المواد التي توجد بداخله.