انت الان تتابع خبر اطلبيه من الصيدلية ..قرص واحد على الشامبو لتطويل الشعر ونموه وتكثيفه بدون توقف مع ملء الفراغات بسرعة الصاروخ ومن أول استعمال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في مقالنا هذا سوف نستعرض لكِ طريقة سهلة وبسيطة للحصول على شعر طويل وناعم بمكون بسيط من الصيدلية سوف تحصلين على شعر طويل وناعم في وقت قليل جدا سوف تبهرين من النتيجة، فقط اتبعي الوصفات التالية.

*مكونات وصفة الأسبرين لتطويل الشعر:

ـ 2 قرص أسبرين.

ـ ربع كوب من الماء.

ـ الشامبو الخاص بكِ.

ـ بلسم شعر.

*خطوات تحضير الوصفة:

ـ عليكِ إذابة أقراص الأسبرين في الماء مع التقليب الجيد حتى تمام ذوبان الأسبرين.

ـ إضافة كمية من الشامبو مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات.

ـ قومي بغسل شعرك بهذا الخليط وتركة لمدة 10 دقائق.

ـ يغسل بماء فاتر.

ـ عليكي وضع البلسم على شعرك ثم شطفه بماء فاتر.

ـ عليكِ تكرار هذه الوصفة مرتين إسبوعيًا.

*وصفة القهوة لتطويل الشعر:

ـ احضري ربع كوب من الماء.

ـ ملعقة كبيرة من القهوة.

ـ شامبو.

ـ ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ـ عليكِ إضافة جميع المكونات السابق ذكرها مع التقليب الجيد، قومي بغسل شعركِ بالخليط السابق ويترك لمدة ربع ساعة على الشعر ثم يغسل بماء فاتر.

*نصائح غذائية وحياتية لتطويل الشعر:

ـ عليكِ تناول كميات كافية من المياة حيث أن لها تأثير كبير على تطويل الشعر.

ـ غسل الشعر بمياه فاترة مرتين إسبوعيًا.

ـ تسريح الشعر بفرشاة مناسبة لنوع شعرك، ويفضل استخدام الأمشاط الخشبية.

ـ تناول الخضروات والفواكه والبعد عن الأكل غير الصحي والسريع.

ـ يفضل تناول فيتامين B و الفوليك آسيد والزنك والأوميجا 3 وغيرها من الفيتامينات الهامة لطول الشعر.

*خلطة القرفة لتطويل الشعر:

القرفة لها فوائد عديدة، منها تقوية بصيلات الشعر وتساعد على نموه فى أقل وقت، ولك عن طريق مزج كمية مناسبة لشعرك على زيت جوز الهند الذي يساعد على ترطيبه، وهذه الوصفة طبيعية امانه يمكن استخدامها مرتين في الأسبوع، وذلك عن طريق فرده على الشعر لمدة 45 دقيقة، وبعدها يمكن شطفه بالماء والشامبو المناسب لشعرك.