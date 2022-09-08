نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الإسبوعية على الجوالات والشاشات الذكية والمكيفات وأجهزة المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الإسبوعية على الجوالات والشاشات الذكية والمكيفات وأجهزة المطبخ، حيث يتوفر مجموعة من التخفيضات منها موقد غاز ستانلس ستيل جيباس بسعر 149 ريال بدلا من 189 ريال خصم 21%، يتوفر بوتاجاز تسخين ب موقدين اي تي سي بسعر 139 ريال بدلا من 149 ريال خصم 7%، تتوفر عجانة اريتي باللون الفضي بسعر 369 ريال بدلا من 769 ريال خصم 52% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية.

عروض هايبر بنده الإسبوعية على المكيفات والأجهزة

يتوفر مكيف سبليت وايت وستنجهاوس 17900 وحدة بسعر 3099 ريال بدلا من 3149 ريال، تتوفر ضمن خصومات شهر سبتمبر عروض الصيف مروحة اريتي بسعر 179 ريال بدلا من 249 ريال خصم 28%، تتوفر مروحة بلاك اند ديكر 600 واط بسعر 249 ريال بدلا من 259 ريال خصم 4%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية مبرد هواء جيباس بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 33%.

عروض هايبر بنده الإسبوعية على الجوالات

يتوفر هاتف شاومي 10 اس حجم الشاشة 6.7 بوصة سعة 4 جيجا رام بسعر 559 ريال بدلا من 599 ريال خصم 7% سعة 64 جيجابايت، ضمن عروض الجوالات بنده ماركت كما يتوفر بسعر 619 ريال بدلا من 649 ريال خصم 5% سعة 128 جيجابايت، يتوفر ضمن خصومات هايبر بنده الإسبوعية هاتف سامسونج اي 52 اس حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام 5 جي بسعر 1299 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 22%.

عروض الشاشات الذكية هايبر بنده

يتوفر تلفزيون دورا 42 بوصة فل اتش دي ال اي دي بسعر 849 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة يدعم 4 كي أندرويد يو اتش دي بسعر 1399 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 39%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية تلفزيون تي سي ال 55 بوصة أندرويد يدعم 4 كي سمارت بسعر 1599 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 49%.

عروض شهر سبتمبر هايبر بنده

تتوفر مروحة بلاك اند ديكر بسعر 179 ريال بدلا من 249 ريال خصم 28%، تتوفر ضمن عروض شهر سبتمبر هايبر بنده مروحة بلاك اند ديكر 16 بوصة بسعر 159 ريال بدلا من 259 ريال خصم 39%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده الإسبوعية مكواة بخار تيفال 1800 واط بسعر 119 ريال بدلا من 149 ريال خصم 20%، تتوفر مكواة بخار عمودية جيباس بسعر 169 ريال بدلا من 249 ريال خصم 32%.

عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده

تتوفر قلاية بدون زيت فيليبس باللون الاسود بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 34%، تتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ قطاعة سنكور 500 وات بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده الإسبوعية قطاعة اريتي ووعاء اضافي بسعر 119 ريال بدلا من 169 ريال خصم 30%، تتوفر قطاعة كهربائية دوتس 300 واط بسعر 55 ريال بدلا من 69 ريال خصم 20%.

تتوفر عجانة مع مفرمة لحم ومحضرة طعام دوتس سعة 6.5 لتر بسعر 339 ريال بدلا من 539 ريال خصم 37%، تتوفر ضمن خصومات أجهزة المطبخ قطاعة مولنيكس بسعر 99 ريال بدلا من 249 ريال خصم 60%، يتوفر خلاط يدويا كينوود بسعر 139 ريال بدلا من 179 ريال خصم 22%، يتوفر خلاط يدوي اريتي 3 في 1 بسعر 139 ريال بدلا من 175 ريال خصم 21% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية.