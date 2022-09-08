- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون كالسحر بمطبخك للتخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا في منزلك بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة التخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا ، هناك بعض الأمور المزعجة التي تنتشر خلال فصل الصيف، بعيدا عن الحر تنتشر الحشرات المزعجة من الناموس والذباب والصراصير، لذا فنجد بأن الكثير لا يفضل فصل الصيف، حيث تسبب هذه الحشرات العديد من الأمراض، ولا يمكن للشخص بأن يشعر بالراحة في وجود مثل هذه الحشرات، لذا سنقدم لكم افضل الطرق للتخلص النهائي من الحشرات المزعجة، ولن تحتاجي إلي استخدام المبيدات الحشرية التي لها رائحة نفاذه ومزعجة جدآ، كما إنها تشكل خطراً كبيراً على الأطفال وكبار السن.
طريقة التخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا
نلاحظ إنتشار الناموس والحشرات المزعجة في الاماكن التي تحيط بها اراضي زراعيه، لذا هناك طريقة جيدة جدا وهو غلق جميع النوافذ أثناء فترة غروب الشمس، مع ترك البلكونه مثلا مفتوحة قليلاً حتي يتمكن الناموس والذباب من الخروج من خلالها إلي النور بالخارج، وهذه هي طريقة تقليدية منذ القدم، ويمكن من خلال عدة طرق اخرى.
استخدام الخل في طرد الحشرات المزعجة
الخل من المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من الأطعمة والتركيبات، كما يمكن استخدامه في طرد الحشرات، من خلال بعض الخطوات البسيطة.
- نحضر جردل للمسح ونضع به ٤ لتر من الماء.
- نضع نصف كوب من الخل الابيض.
- نقلب جيدا ونمسح الأرضية.
- سوف تلاحظ اختفاء الحشرات .
- تعمل رائحة الخل على طرد الحشرات بانواعها.
استخدام زيت اللافندر في التخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا
زيت اللافندر من الزيوت العطرية الذي يحتوي على بعض التركيبات التي لها دور في طرد الحشرات بانواعها، كما إنه يترك رائحة عطرية وذكية في المكان، ويستعمل من خلال:
- نضف ١٠ سم من زيت اللافندرالي ٤ معالق كبيرة من خلاصة الفانيليا.
- نضيف ٤ معالق كبيرة من عصير الليمون.
- نضع الخليط في بخاخة.
- نضع كمية مناسبة من الماء ونرج البخاخة جيداً.
نرش جميع اركان المنزل
- يفضل رش المنزل مرتين في اليوم إذا كان هناك عدد كبير من الحشرات.
- كما يترك الخليط رائحة منعشة نظراً لاحتوائه على الفانيليا التي تعمل هي الاخري على طرد الحشرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون كالسحر بمطبخك للتخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا في منزلك بدون اي مواد كيميائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.