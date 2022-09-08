مكون كالسحر بمطبخك للتخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا في منزلك بدون اي مواد كيميائية

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عمر شويل - جدة طريقة التخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا ، هناك بعض الأمور المزعجة التي تنتشر خلال فصل الصيف، بعيدا عن الحر تنتشر الحشرات المزعجة من الناموس والذباب والصراصير، لذا فنجد بأن الكثير لا يفضل فصل الصيف، حيث تسبب هذه الحشرات العديد من الأمراض، ولا يمكن للشخص بأن يشعر بالراحة في وجود مثل هذه الحشرات، لذا سنقدم لكم افضل الطرق للتخلص النهائي من الحشرات المزعجة، ولن تحتاجي إلي استخدام المبيدات الحشرية التي لها رائحة نفاذه ومزعجة جدآ، كما إنها تشكل خطراً كبيراً على الأطفال وكبار السن.

طريقة التخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا

نلاحظ إنتشار الناموس والحشرات المزعجة في الاماكن التي تحيط بها اراضي زراعيه، لذا هناك طريقة جيدة جدا وهو غلق جميع النوافذ أثناء فترة غروب الشمس، مع ترك البلكونه مثلا مفتوحة قليلاً حتي يتمكن الناموس والذباب من الخروج من خلالها إلي النور بالخارج، وهذه هي طريقة تقليدية منذ القدم، ويمكن من خلال عدة طرق اخرى.

استخدام الخل في طرد الحشرات المزعجة

الخل من المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من الأطعمة والتركيبات، كما يمكن استخدامه في طرد الحشرات، من خلال بعض الخطوات البسيطة.

نحضر جردل للمسح ونضع به ٤ لتر من الماء.

نضع نصف كوب من الخل الابيض.

نقلب جيدا ونمسح الأرضية.

سوف تلاحظ اختفاء الحشرات .

تعمل رائحة الخل على طرد الحشرات بانواعها.

استخدام زيت اللافندر في التخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا

زيت اللافندر من الزيوت العطرية الذي يحتوي على بعض التركيبات التي لها دور في طرد الحشرات بانواعها، كما إنه يترك رائحة عطرية وذكية في المكان، ويستعمل من خلال: