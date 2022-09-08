شوف مهرجان عروض أيكون من لولو هايبر ماركت مع عودة مهرجان الطازج

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عمر شويل - جدة مجموعة لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والالكترونية المتنوعة من إنتاج شركة أيكون، بعروض وخصومات حصرية على العديد من المنتجات من شاشات التلفزيون والساعات الالكترونيه وغيرها العديد من أجهزة المطبخ، كما أنا مجموعة شركات لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق تعلن عودة مهرجان الطازج للمنتجات الطازجة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الأسماك وذلك بداية من اليوم وحتى يوم العاشر من سبتمبر في جميع فروع لولو بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية فبادروا بالسرعة. عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية من أيكون شاشة تلفزيون ذكية عالية الوضوح من أيكون مقاس 70 بوصة بسعر 2,299 ريال سعودي بدلاً من 3.599 ريال.

شاشة تلفزيون ذكية من أيكون مقاس 58 بوصة بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,999 ريال.

وعرض خاص على أيكون شاشة تلفزيون ذكية عالية الوضوح مقاس 65 بوصة فقط بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 2,299 ريال.

تابلت أيكون مقاس 8 بوصة، يدعم الجيل الرابع سعة 16 جيجا بايت فقط بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

آيكون تابلت للاطفال مقاس 7 بوصة بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

نوت بوك من أيكون قابل للتحويل مقاس 11.6 بوصة بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 1.099 ريال. سوار ذكي من أيكون بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.

خلاط مع مطحنة من أيكون بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

أيكون مضخة مياة بسعر 329 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

وعرض قوي على غسالة ملابس أوتوماتيك تحميل علوي سعة 9 كيلو بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال. مهرجان الطازج فطر ابيض عماني سعر العبوة. 95 ريال بدلاً من 9.75 ريال.

قرع أحمر هندي، سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

فلفل أخضر هندي، سعر الكيلو 8.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال. لحم بقري مكعبات برازيلي سعر الكيلو 26.90 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

لحم خروف محلي كامل تيس، سعر الكيلو 42.90 ريال بدلاً من 66.95 ريال.

لحم عجل صغير محلي بدون عظم، سعر الكيلو 64.90 ريال بدلاً من 74.95 ريال.

لحم بقري أستراليا الجزء العلوي، سعر الكيلو 51.90 ريال بدلاً من 71.90 ريال. سمك السلطان أبراهيم سعر الكيلو 15.90 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

سمك شعري صغير، سعر الكيلو 13.90 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

سلطعون محلي كبير، سعر الكيلو 9.90 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

سمك الكنهد، سعر الكيلو 59.90 ريال بدلاً من 79.95 ريال.

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