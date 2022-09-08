نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف موسم بنده السعودية عروض على السلع الغذائية وخصومات حتى نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس داخل المملكة العربية السعودية عن عروض بنده السعودية الهائلة التي تقدمها على جميع منتجاتها لتوفير الكثير من الأموال التي يتم صرفها على شراء مستلزماتهم اليومية من الخارج بأسعار غالية الثمن، كما تقدم بنده الكثير من الخدمات التي تجعل المواطن السعودي يقوم بشراء كل ما يحتاجه من سلع غذائية، ومنظفات، وأجهزة منزلية، ومستحضرات العناية بالبشرة وأدوات المدارس بأسعار خالية لا توجد في الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض هايبر بنده السعودية على السلع الغذائية وخصومات هائلة حتى نصف السعر.

عروض هايبر بنده السعودية على أنواع الأرز

توجد عروض مميزة على أنواع الأرز سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

أرز سيلا بسمتي هندي الخير ١٠ كيلو سعر الحبة ٥٩.٩٥ ريال بدلاً من ٧٢.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض أرز مزة بسمتي الطائي ٥ كيلو سعر الحبة ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال سعودي. أزر مزة بسمتي أبو كاس ٥ كيلو سعر الحبة ٣٤.٩٥ ريال بدلاً من ٤٢.٥٠ ريال سعودي. كما يتم عرض أرز هندي بسمتي الراجحي ١٠ كيلو سعر الحبة ٦٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٨١.٩٥ ريال. أرز بسمتي بنجابي باب الهند ٥ كيلو سعر الحبة ٣٩.٩٥ ريال بدلاً من ٥٣.٧٥ ريال سعودي. كما يتم عرض أرز بسمتي كلاسيك باب الهند ١٠ كيلو سعر الحبة ١٠٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٤١.٩٥ ريال سعودي.

عروض Panda السعودية على أنواع المعلبات

سوف نتعرف على أسعار المعلبات وهى كالتالي:-

لحم تونة خفيف بوتان ٩٠ جرام سعر ثلاث حبات ١٣.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٧.٥٨ ريال سعودي.

فوال مدمس حدائق كاليفورنيا ٤٥٠ جرام سعر ثلاث حبات ٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٤.٢٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض لحم تونا أبيض فاخر الخير روتي ١٨٥ جرام سعر ٢ حبة ١١.٥٠ ريال سعودي بدلاً من ١٧ ريال.

لحم تونا خفيف قطع في زيت دوار الشمس ريم ١٧٠ جرام سعر ٣ حبات ١٣.٩٥ ريال بدلاً من ١٩.٥٠ ريال سعودي.

حمص مسلوق حدائق كاليفورنيا ٤٠٠ جرام سعر ثلاث حبات ٨.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١١.٨٥ ريال سعودي.

فاصوليا مطبوخة في صلصة الطماطم حدائق كاليفورنيا ٤٠٠ جرام ٣ حبات السعر ١١.٩٥ ريال بدلاً من ١٤.٨٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض قطع شرائح مشروم ريم ٤٢٥ جرام سعر ٢ حبة ٨.٥٠ ريال بدلاً من ١١ ريال سعودي.

فول مدمس خلطات ندى ٤٠٠ جرام سعر ٥ حبات ٨.٩٥ ريال بدلاً من ٢٩.٧٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض كريمة الطبخ بوك ٥٠٠ مل سعر الحبة ١٠.٩٥ ريال بدلاً من ١٥.٩٥ ريال سعودي.

زيتون قودي ٢٤٠ جرام سعر ثلاث حبات ١٠.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٨.٧٥ ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده السعودية على أنواع الجبن

يقدم هايبر بنده عروض وتخفيضات هائلة على أنواع الجبن سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-