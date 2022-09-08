نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو السعودية من ٨ سبتمبر الموافق ١٢ صفر ولخمس أيام LULU في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم أحدث عروض لولو السعودية Lulu من ٨ سبتمبر الموافق ١٢ صفر ولمدة خمس أيام متتالية، أو حتى نفاذ الكميات على السلع الغذائية الصحية للمدارس وفي جميع أقسام المنتجات الغذائية هذا لفترة محدودة جداً وطوال شهر سبتمبر.

عروض لولو السعودية على السلع الغذائية

تتوفر ضمن عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market لهذا الأسبوع خصومات مميزة على أسعار:

جميع منتجات الألبان من المراعي من لبن كامل وفليل الدسم طويل الأجل، وزبادي يوناني وعادية، وسمن بقري، وعبوات كريمة خفق وطبخ، وغيرهم.

عسل طبيعي بحجم الكيلو من الشفاء.

السمان المجمد من أسترا.

الصلصة الحارة من العلالي، ومرق الدجاج.

ومختلف تمور السعودية ذات أعلى جودة.

عروض لولو اليوم ٨ سبتمبر ولفترة محدودة

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو المختلفة في المملكة العربية السعودية خصومات مميزة على أسعار الحلويات بأنواعها، ومن بينها:

خصم خاص على سعر كورن فليكس كيلوجز.

وجميع شكولاتات وصوصات هيرشيز المميزة.

كما يوجد خصم على منتجات دايجستيف الصحية بالحبوب الكاملة.

وبسكوتات ديلوكس السادة وبالشكولاتة، وغيرهم.

أصابع الويفر من ريكو ومن ماركة كادبوري بالشكولاتة.

وعروض أخرى على أسعار شكولاتة جالكسي جواهر وm&ms.

وتخفيضات على أسعار عبوات شكولاتة مينيز المجمعة (مارس، مالتيزرز، تويكس، وباونتي، وجالكسي)٠

عروض لولو هايبر ماركت على اليناكس المختلفة

يمكنكم أيضاً الإستفادة من عروض لولو السعودية على أسعار:

رقائق شيبس ليز متعدد النكهات.

بسكوت الشاي من مايورا كوفي جوي.

بسكويت ليز بالسن، ونوتيلا داي بي ريدي.

بسكوت الساي من مايورلا كوفي جوي.

بسكويت الويفر من لوكر جوادراتني.

وتخفيضات أخرى على أسعار نستله كونتري كورن فليكس.

أصابع الذرة وحلقات الذرة من ماركة مستر كريسبس بوفاكي.

كورن فليكس كيلوجز، ورقائق برينجلز سيزرين.

تخفيض آخر على سعر كيتكو رقائق بطاطس نايس بالماسالا، وعلى سعر رقائق تسالي متعددة النكهات.

تخفيضات أخرى بالفروع على أسعار رقائق شيبس دوريتوس وشيتوس بنكهاتهم المختلفة.

وبهذا قد نكون نقلنا لحضراتكم تفاصيل عروض لولو هايبر ماركت لهذا الأسبوع، على أن نكلمها لحضراتكم في مقالات ثقفني القادمة.