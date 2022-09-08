نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 70 ٪ ولمدة 10 أيام الحق الخصومات المذهلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، استمتع الآن مع أقوى عروض العثيم السعودية خلال شهر سبتمبر، حيث تقدم شركة العثيم خصومات كبيرة بداية من شهر سبتمبر خلال مجلة العثيم التي تطرحها، وهذه الخصومات بدايةً من 15٪ على السلع الغذائية والأجهزة بمختلف أنواعها بما فيها أدوات المطبخ التي تهتم بها كل سيدة داخل مطبخها تسهل عملية الطهي، ومن خلال موقعنا نحرص على تقديم تقرير مفصل عن أهم الخصومات المطروحة داخل العثيم السعودية مع أسعارها.
عروض العثيم الأسبوعية
تعد أسواق عبدالله العثيم بالمملكة من أكبر الأسواق التي تعمل بالتجزئة، والتي تقدم طوال الوقت خصومات متنوعة يستفيد بها العملاء الذين يحرصون على الشراء من العثيم بالمملكة العربية السعودية، كما تتعدد أسواق العثيم بشكل كبير حتى تغطي كافة احتياجات العملاء الذين اعتادوا التسوق داخل العثيم، ولقد بلغ عدد فروع العثيم السعودي ما يزيد عن 184 فرع موزعين على مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا أصبح يسهل بشكل كبير على العملاء إيجاد فروع قريبة منهم يستطيعون من خلالها التسوق بكل أريحية.
خصومات أسواق العثيم بالسعودية
- تقدم العثيم السعودية عرض خاص على صدور الدجاج الناعمة وزن العبوة كيلو جرام بسعر وهمي يصل إلى 42.95 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال سعودي.
- كما تقدم أيضًا أسواق العثيم عرض خاص على برجر الدجاج مقدم من سيارا جامبو بسعر لا يقاوم يصل إلى 16.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.
- ويتوفر أيضًا داخل أسواق العثيم السعودية كيس كريسبي سيارا ستربس بوزن العبوة 750 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي.
- كما أنه لا تفوت عرض خاص من العثيم على السندويشات مع البطاطس المقرمشة والتي لديها عرض مميز مقدار العبوة 2.5 كيلو جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
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