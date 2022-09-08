طريقة عمل الجبنة القريش.. اعملي كمية كبيرة بنظافة وتوفير

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طريقة عمل الجبنة القريش

رياض - احمد صلاح - تبحث السيدات عادة عن طريقة عملمنزليا، باعتبارها من أكثر المأكولات التي يسمح بتناولها أثناء الدايت ولعل هذا ما يزيد من الطلب عليها خاصة، ولأن تحضيرها يرتبط بمعدات معينة مثل “الحصيرة” تعتقد ربات المنزل أنه من الصعب أنه تحضر منزليًا، نستعرض لكم في هذا المقال طريقة ومراحل صنع الجبن القريش المنزلي بخطوات بسيطة وسهلة جدًا وبكمية موفرة.

يعد الجبن القريش واحدًا من أكثر العناصر الغنية بالبروتين، باعتبارها تصنع من مصل الحليب والذي هو اساس البروتين فيه، مما يجعلها غنية بالبروتين ومسموحة أثناء الدايت.

مدة التحضير: ساعة.

عدد الأفراد: 5 اشخاص.

السعرات الحرارية: 95 سعرة حرارية لكل 100 غرام من الجبن.

مكونات تحضير الجبنة القريش

2 لتر من الحليب.

ربع كوب من الخل.

رشة من الملح الخشن.

كوب من الزبادي.

طريقة تحضير الجبنة القريش

في حلة على النار الهادئة ضعي كمية الحليب.

ثم اضيفي الخل والزبادي.

ارفعي الحلة من على النار وغطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة يوم كامل.

في اليوم التالي قومي بتصفيتها ومن ثم تقطيعها.

يتم حفظها ب “شرش” الجبن مع الملح.

بالهناء والشفاء.