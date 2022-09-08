وصفات لتطويل الشعر.. 3 مكونات منزلية واقتصادية هتفرق معاكي

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وصفات لتطويل الشعر

رياض - احمد صلاح - في هذا المقال سوف نشارك معكمن شأنها أن تساعد شعرك بالنمو وتمده بالعناصر الغذائية اللازمة له ليكون صحيًا أكثر مما هو عليه، لكن هنالك اسباب لضعف وتساقط الشعر أبرزها فقر الدم أو استخدام منتجات غير مناسبة غالبا ما تحتوي على مواد كيميائية مضرة بفروة الرأس.

جميع هذه الوصفات طبيعية بالكامل، مما يجعلها خيارًا صحيًا لك لتعتمديه لفترات طويلة، مع العلم أن هذه الوصفات لن تنفع لوحدها إن لم تقومي بتحسين نمط الغذاء الخاص بك، حاولي التقليل من الكافيين والتركيز على البروتينات، الألياف والورقيات، هذه الوصفات ستساعد بتطويل وتنعيم الشعر وتحسين جودته.

قائمة وصفات لتطويل الشعر

إليك هذه الوصفات مع طريقة الاستخدام:

زبدة جوز الهند:

زبدة جوز الهند لتطويل الشعر

طريقة الاستخدام: ضعي ملعقتين من زبدة جوز الهند مع قليل من زيت الزيتون ثم افرديها على شعرك واغسليها بعد 30 دقيقة، كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا.

زيت الزيتون:

زيت الزيتون لتطويل الشعر

لا تخفى فوائد زيت الزيتون على أحد منا، دلكي فروة الرأس بلطف وضعي كمية مناسبة من زيت الزيتون وتأكدي من تغلغلها جيدًا مع الشعر من البصيلات حتى الأطراف.

زبدة الأفوكادو: