نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 وتخفيضات مذهلة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتع بأفضل العروض في فنادق السعودية خلال فترة عروض اليوم الوطني 92 في شهر سبتمبر، بحيث تحصل على أفضل الأسعار على الإطلاق، كذلك الأمر بالنسبة إلى المتاجر ومن بينها متاجر الأطعمة والمنتجات الطبيعية، وكذلك المطاعم، وكل ذلك نقدمه لكم مع كافة تفاصيل تخفيضات اليوم الوطني 1444 في السعودية لتتعرفوا على الخصومات أول بأول.

عروض اليوم الوطني 92 وتخفيضات مذهلة

تستمر عروض اليوم الوطني 92 في فندق نارسس طوال شهر سبتمبر، ونجد أولى العروض على الحجوزات، فعند حجز ليلتين تحصل على حجز الليلة الثالثة مجانًا، ويأتي العرض شامل الإفطار، ونجد عرض أخر على بوفيه الإفطار فيكون بسعر 92 ريال للفرد ومجاني للفرد الأخر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بوفيه العشاء فيكون بسعر 192 ريال للفرد والأخر مجانًا، ونجد عرض أخر من فندق بيوت مكين بحيث يمكنك حجز جناج جونيور بسعر 392 ريال سعودي، ويكون ذلك شامل الفطور وأيضًا الضريبة.

عروض اليوم الوطني 1444 مطاعم

نجد في تخفيضات المطاعم بمناسبة اليوم الوطني السعودي عرض السفرة الكاملة، وذلك في مطعم مندي ستيشن بالمملكة، فيقدم لكم تشيكلة من المأكولات المتنوعة بين اللحوم، المقبلات، الصلصات، وأيضًا المشروبات بأسعار رائعة نقدمها لكم فيما يلي.

احصل علي ربع خروف لباني، 1 ورق عنب، 4 مشروبات، 4 صوصات، بسعر 460 ريال سعودي.

نصف خروف لباني مع 4 جريش، 2 ورق عنب، 6 مشروبات وصوصات، بسعر 860 ريال سعودي.

عروض متاجر السعودية 1444

احصل الأن على بوكس الشوكولاتة من فيلوتشي كافيه بسعر 92 ريال، وذلك طوال الفترة ما بين يوم 7 سبتمبر 2022 وحتى 14 سبتمبر، وهو مكون من 50 قطعة شوكولاتة بلجيكية، بنكهات مميزة ولا تقاوم، كما نقدم لكم عرض مميز من ايس كريم جمبو بسعر رائع وأيضًا مع خدمة التوصيل المجاني، ويمكنكم الاستفادة من هذا العرض حتى يوم 30 سبتمبر، بالإضافة إلى عرض مذهل من متجر صفوة الجوف على المنتجات الطبيعية مثل العسل والزيوت والتوابل، وإليكم التفاصيل.

5 كراتين ايس كريم عبارة عن 2 لولي، 2 كون، 1 ساندوتش، بسعر 192 ريال سعودي بدلًا من 224 ريال سعودي.

عبوة زيت زيتون 2 لتر، مع عبوة نصف كيلو من عسل السدر، ونصف كيلو من الزعتر البري، بسعر 192 ريال سعودي بدلًا من 370 ريال سعودي.

تخفيضات اليوم الوطني 1444 في السعودية

تأتي لنا التخفيضات في نادي وقت اللياقة على أسعار الاشتراكات السنوية والتي تصل إلى خصم 40% من إجمالي المبلغ، بالإضافة إلى الحصول على 30 يوم إضافي مع الاشتراك السنوي، وعند الاشتراك لأول مرة تحصل على خصم 25% وبالنسبة إلى تجديد الاشتراك تحصل على خصم 30%.

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