نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العرض الأسبوعي لأسواق عبدالله العثيم بالسعودية ساري حتى 13 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عبدالله العثيم بالسعودية, يوفر كافة المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل وبأسعار متفاوتة مناسبة للجميع بالإضافة إلى جودة منتجاته وذلك بشهادة كافة العملاء بداخل المملكة والجدير بالذكر أنه يعتبر ثاني أكبر سوق مركزي من حيث المبيعات في السعودية وأيضاً يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أقوى شركات التجزئة على مستوى العالم العربي أجمع. تخفيضات أسواق العثيم على السلع الأجهزة الكهربائية خصم على كولين قدر ضغط كهربائي سعة 10 لتر بسعر 369 ريال سعودي بدلاً من 439 ريال سعودي.

تخفيض على محضر قهوة تركي مقدم من شركة السيف بسعر 99 ريال سعودي حيث كان سعره من قبل 129 ريال سعودي. متوفر بالعرض الأسبوعي محضر طعام جي في سي برو متعدد لا غنى عنه في المنزل كما أنه بقوة 800 واط بسعر 199 ريال سعودي فكان قبل العرض بسعر 289 ريال سعودي.

متاح تخفيض على صانعة قهوة إنتاج شركة نيكاي 3*1 سعرها قبل العرض كان 439 ريال سعودي والآن أصبح السعر 249 ريال سعودي.

متاح وبسعر مناسب خلاط كليك اون يدوي بقوة 170واط لعمل أشهى الكيكات والحلويات بكل سهولة سعره الأن 65 ريال سعودي

مقلاة فليبس لعمل البطاطس والمقليات بطريقة صحية وبدون زيت سعرها الآن 269 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال سعودي.

متواجد مكواة هومر بخار بسعر 59 ريال سعودي. متاح أيضًا مضرب بيض مع عجانة مقدمة من شركة كولين وتخصص عليه أسواق العثيم خصم حيث ينخفص السعر من 110 ريال سعودي ليصل إلى 89 ريال سعودي.

خصم حيث ينخفص السعر من 110 ريال سعودي ليصل إلى 89 ريال سعودي. غلاية ماء كينوود سعة 1,7 لتر بسعر 109 ريال سعودي, كما متوفر أيضاً غلاية ماء جي في سي بسعر 34 ريال سعودي.

قطاعة بصل السيف سعة 0.5 لتر بسعر 39 ريال سعودي، وأيضاً قطاعة خضار مولينكس بسعر 129 ريال سعودي.

خصم على فرن ريد بول كهربائي سعة 45 لتر، يساعد في طهي الأطعمة في بضع دقائق لتوفير الوقت والجهد سعره 215 ريال سعودي بدلاً من 305 ريال سعودي.

قدر ضغط سوبر بي كهربائي سعته 6 لتر لطهي الأرز بسهولة بسعر 170 ريال سعودي.

يتوفر بالعرض خلاط بانيكس 2*1 بسعر 69 ريال سعودي.

متاح موقد كهربائي إنتاج سوبر بي سعره 49 ريال سعودي بدلاً من 75 ريال سعودي.

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