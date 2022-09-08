نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بخصم يتخطى ٤٠٪ عروض لولو السعودية على أسعار المنظفات حتى ١٤ سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصم يتخطى ٤٠٪ عروض لولو السعودية على أسعار المنظفات من يوم ٧ سبتمبر الموافق ١١ صفر، وحتى يوم ١٤ سبتمبر الموافق ١٨ صفر، حيث يمكنكم الإستمتاع بعروضهم المميزة لهذا الأسبوع على أسعار جميع المنظفات المختلفة، بالإضافة إلى العروض الخاصة على أسعار العطور الشهيرة، وعلى أسعار الورقيات، وإليكم تفاصيل العروض…

عروض لولو السعودية على المنظفات المختلفة

تتوفر بداخل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market مجموعة منتجات متنوعة على أسعار: ميحوق غسيل برسيل Persil، وعرض آخر على سعر سائل غسيل العبايات بعبوته السوداء من برسيل باور جل، وتخفيض آخر على سعر سائل غسيل الصحون من بريل Peril، وتخفيض آخر على سعر مطهر داك Dac، وخصم آخر على سعر سائل ديتول Dettol، وعلى سعر برسيل جل السائل المنظف المركز، وتخفيض آخر على سعر جل الإستحمام من ديتول، ولوكس السائل غسول صن لايت للصحون، وكذلك عرض حصري منهم على سعر كبسولات فينيش الكورية، وتخفيض آخر على سعر منظف الشحوم من فانيش Vanish.

عروض لولو السعودية على العطور الأصلية

عطور أصلية بأسعار خيالية موجودة فقط حتى نفاذ الكمية بجميع فروع لولو السعودية بأقسام العطور، ومنها: خصم خاص على سعر جاغوار العطر الكلاسيكي جولد للرجال، كما بالفروع خصم آخر على سعر عطر بيوريني للنساء، وعلى سعر عطر هوجو بوس، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار جيس عطر مارسيانو للرجال، وجيس عطر سدوكتيف للنساء، وتخفيض ١٥٪ على سعر عطر جيس للرجال، كما لديهم تخفيض حصري على سعر كالفن كلاين عطر وان للرجال بروائحه المختلفة، ومراسم عطر بريز للنساء.

تخفيضات لولو السعودية على الورقيات Lulu

توجد عروض أخرى بالماركت هذا الأسبوع، ومنها: الفوط الصحية من كوتكس بالأجنحة، وعرض آخر على سعر مسحوق غسيل جينتو، والأكواب الورقية مع مقبض من جولف ميد، كما يوجد عرض على سعر كيس الكمامة من باركا، ومفرش الطاولة منه، وعروض مميزة على أسعار الممسحة الاسفنجية من سكوتش برايت، مناديل الوجه الطبقتين من أونو Ono، والمناشف الورقية من كلينكس.