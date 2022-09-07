نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل النهائي لتسليك البلاعات المسدودة في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد بمكونات موجودة في كل بيت بدون سباك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتار ربات المنزل عادةً في إيجاد طرق فعالة تعمل على تسليك بلاعات المنزل المسدودة، حيث يعتبر من أكثر المزعجة لكل أفراد المنزل، نتيجة لانبعاث الروائح الكريهة من البلاعات، وتحتاج البلاعات الموجودة سواء بالمطبخ أو الحمامات إلى تسليكها بشكل مستمر، حتى لا تتراكم الشوائب والأوساخ وبقايا الطعام فيها، بما يتسبب في انسداد أنابيب الصرف، بما يصعب من عملية تسلكيها، بما يضطر أفراد المنزل إلى اللجوء إلى أفراد متخصصين في تسليك البلاعات المسدودة.

الحل النهائي لتسليك البلاعات المسدودة

المكونات

كوبان من صودا الخبز.

كوبان من الماء المغلي.

كوب من الخل الأبيض.

طريقة التنظيف

نقوم أولاً بسكب مقدار صودا الخبز في البلاعة المسدودة، مع التأكد من سكب كافة الكمية في أنبوب البلاعة.

ثم نضيف كوبين الماء المغلي في أنبوب البلاعة، وننتظر لبضع دقائق.

ثم نسكب كوب آخر من صودا الخبز، ثم مقدار الخل الأبيض مباشرةً.

وستلاحظين خروج أبخرة وفقاعات نتيجة لامتزاج الخل وصودا الخبز والماء المغلي معاً، بما يعمل على تسليك البلاعة المسدودة بفعالية في أقل وقت ممكن.

طريقة تسليك البلاعات المسدودة بمنظفات الصرف

وذلك من خلال سكبها في البلاعة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية استخدامها، والتي تكون مكتوبة على عبوة المنظف، ولكن احرصي سيدتي على التعامل مع تلك النوعية من المنظفات بحرص شديد، من خلال ارتداء القفازات البلاستيكية والكمامات المناسبة، تجنباً للتعامل معها بشكل مباشر، لاحتوائها على مواد كاوية ضارة جداً بالبشرة وبالجهاز التنفسي في حالة التعرض المباشر لها.

تسليك البلاعات المسدودة باستخدام ما يسمى بثعبان المجاري

شريط المجاري هو شريط مصنوع من البلاستيك بنهايته خطافات من الجانبين، من أجل المساهمة في تفتيت الرواسب والشوائب المتسببة في انسداد البلاعات، دون أن يعلق بها الشعر أو باقي الأوساخ أثناء عملية إخراج الخيط من البلاعة.

نصائح لمنع انسداد البلاعات

إليك سيدتي بعض التعليمات التي تمنع انسداد البلاعات لأطول فترة ممكنة: