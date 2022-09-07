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عمر شويل - جدة ماذا بعد إلغاء نظام الكفيل في الإمارات ؟ وما هي منظومة العمل الجديدة واهم المزايا التي تم الكشف عنها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية التي أعلنت رسميا عن إلغاء نظام الكفيل، ليكون البديل (منظومة التأشيرات الجديدة)، وسوف يتم الاعتماد علي العلاقة التعاقدية القائمة والفعالة بين العامل وصاحب العمل، بجانب توافر المرونة في تلقي الخدمات والحصول علي التأشيرة في وقت زمني قصير، كما أنه في حالة انتهاء التأشيرة يبقي الشخص الأجنبي داخل الأمارات مدة تبدأ من شهر إلي 6 أشهر.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات 2022



أعلن مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اللواء الكعبي تفاصيل المنظومة الحديثة بعد إلغاء نظام الكفيل، حيث يمثل النظام الجديد ارتفاع في زيارة الدولة بمدد زيادة وقابلة للأمداد قد تصل إلى عام دون الاشتراط بوجود كفيل أو ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات، حيث ذلك يقوم بمنح الحرية والحياة والأمان علي ارض الأمارات للأجانب لتحقيق طموحاتهم والعيش والاستقرار كما يبدأ تنفيذ لائحة المنظومة الجديدة في يوم الثالث من شهر أكتوبر لعام 2022.



المستندات المطلوبة للإلغاء تأشيرة الكفيل بالأمارات

يجب توافر تلك الوثائق والمستندات لكي يتم إلغاء تأشيرة الكفيل للإقامة بالأمارات:

إذا كان الشخص المكفول خارج الدولة يلزم أحضار جواز السفر الأصلي وفي حالة تعذر ذلك الأمر يمكن التوجه إلي أدارة الحاسب الألي لكي يتم استخراج طلب من مستخرج تأشيرة الإقامة.

أحضار استمارة طلب إلغاء يجب التوقيع عليها من الكفيل.

أصل بطاقة الهوية للشخص المكفول.

إذا كان الكفيل شركة أو منشأة يشترط أن يحتوي الطلب علي توقيع وختم الشركة، بجانب أرفاق رسالة مخالصة والقيام بإنهاء الإجراءات من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.

تجهيز جواز السفر الأصلي للمكفول.

منظومة التأشيرات الجديدة في الأمارات

سوف يتم العمل بمنظومة التأشيرات الجديدة في الأمارات العربية في الثالث من شهر أكتوبر 2022، حسب تصريحات الجهات المختصة، ومن أهم مميزات منظومة التأشيرات الجديدة التالي: