نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسواق عبدالله العثيم عروض مذهلة وتخفيضات كبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق عبدالله العثيم عروض كبيرة لجميع المتسوقين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية للأسبوع الثاني على التوالي. بمناسبة قرب العودة إلى المدرسة. حيث يقدم العثيم مول عروضه الترويجية على مئات السلع. من المنتجات الغذائية المختلفة كاللحوم والدواجن والسلع التموينية أيضاً. فضلاً عن مستلزمات المدارس من شنط وأقلام ودفاتر وغيرها الكثير من الأدوات المدرسية. وتتنوع المنتجات المعروضة داخل أسواق العثيم ما بين المجمدة والطازجة والمعلبات. فالمول يوفر أيضاً المخبوزات والحلويات الطازجة اللذيذة. أسواق عبدالله العثيم يعرض العثيم مول عدد من اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة بأسعار جيدة. يمكنك شراء كيلو من لحم العجل الباكستاني بالعظممبرد مقابل 28.95 ريال فقط.

احصل على كيلو من لحم سواكني طازج بالعظم بسعر 53.95 ريال.

بسعر 33.95 ريال فقط يمكنك شراء كيلو من مكعبات اللحم البقري البرازيلي توب سايد.

كيلو من مفروم لحم البقر البرازيلي مبرد مقابل 23.95 ريال. يمكنك استخدامه في إعداد العديد من الوصفات المميزة. مثل المكرونة بالبشاميل التي سبق وأن تحدثنا عن طريقة تحضيرها في مقال آخر.

يمكنك شراء طبق من أفخاذ دجاج اليوم الكاملة وزن الطبق 900 جرام. مقابل 17.25 ريال فقط.

صدور دجاج التنمية الطازجة بدون عظم وزن الطبق 450 جرام. بسعر 18.95 ريال سعودي فقط. سوبر ماركت العثيم احصل على زود حلويات شرقية مشكلة مقابل 19.95 ريال للكيلو.

دونات فانسي علبة تحتوي على أربع حبات مقابل 8.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال.

جبن داري قشقوان سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي.

احصل على علبة من شابورة شرائح بزيت الزيتون مقابل 7.5 ريال بدلاً من 9.95 ريال. عروض العثيم احصل على شنطة مدرسية نيو ترفل بأشكال وألوان متنوعة 18 بسعر 39.95 ريال بدلاً من 65 ريال. بخصم يصل إلى 25 ريال سعودي.

شنطة مدرسية سكاي باقز سعر الحبة 85 ريال بدلا من 138 ريال.

اشتري شنطة مدرسية بيوسي منوع بسعر 85 ريال بدلا من 125 ريال. واحصل على خصم بقيمة أربعين ريال سعودي.

علبة من دفتر كاس ريكورد عربي مقابل 11.5 ريال.

احصل على علبة تحتوي على 12 قلم من الأقلام الرصاص روكو مقابل 6.75 ريال.

لا غنى عن وجود الزمزمية في المدرسة مع طفلك. اشتري زمزمية ماء بارد مقابل 13 ريال فقط للحبة.

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