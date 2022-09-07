نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنده لشهر سبتمبر على الأجهزة والأدوات المنزلية والغذائية والإلكترونيات Panda Ksa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذه المقالة عروض مميزة لفترة محدودة على أسعار كافة أنواع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بجميع فروع بندة السعودية، والأقسام المختلفة، كما يمكننا الإستفادة من عروضهم على أسعار السلع الغذائية، والأدوات المدرسية حتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل….

عروض بنده الصفحة الرئيسية على الشاشات

توجد عروض مميزة عديدة بجميع الفروع على أسعار الشاشات الحديثة بأنواعها، وتضم: جميع شاشات إمبكس impex جلوريا بأحجامها المختلفة، بالإضافة إلى العروض المميزة منهم على أسعار تلفزيونات تي سي إل المختلفة الأحجام والأشكال TCL، وخصم آخر على سعر تلفزيون دورا بمختلف أحجامه Dora، وعروض خاصة منهم على أسعار شاشات سكاي وورث Sky worth المختلفة الأحجام عالية الجودة برؤية غاية في الوضوح، وتخفيض آخر منهم على سعر شاشات امبيكس الأصلية بتخفيض ١٠٠٠ ريال سعودي، وتخفيض مميز آخر على سعر شاشة تي سي إل بحجم ٦٥ بوصة المميزة.

عروض بندة السعودية على الأجهزة الكهربائية

توجد داخل تنزيلات بندة السعودية لهذا الأسبوع خصومات مميزة على أسعار أجهزة المطبخ المختلفة، ومنها: خصم مميز على سعر القلاية بدون زيت من فيليبس Phillips، وتخفيض آخر بالفروع على سعر خلاط سنكور المميز، وعلى سعر الخلاط اليدوي من سنكور Sencor، وعلى سعر خلاط مولينكس مع مطحنتين، وخلاط جيباس Geepas، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار القلاية متعددة الإستخدامات من ديلونجي، والقلاية الهوائية بدون زيت من Palson، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار قلايات تيفال الهوائية، وقلايات كولين Koolen.

خصومات بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

توجد بفروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الحصرية على الأدوات الكهربائية المنزلية، ومنها: عرض مميز على سعر الغلايات الكهربائية المختلفة بأحجام لتر ولتر ونصف، وخصم آخر على سعر عصارات دوتس الكهربائية، ومن ماركة سنكور Sencor، وكذلك غلاية كيينود الاستانليس ستيل، بالإضافة إلى عروضهم المميزة على أسعار الخلاطات اليدوية الكهربائية لخفق البيض وعمل الكريم شانتيه من ماركات سعودية مختلفة كماركة كي أون Keeon، وجيباس Geepas، وغيرهم.