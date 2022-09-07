طريقة عمل البسبوسة بالآيس كريم.. جددي لعيلتك بالحلو اللي هينعشهم

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طريقة عمل البسبوسة بالآيس كريم

مدة التحضير: 60 دقيقة.

عدد الأفراد: ستة أفراد.

السعرات الحرارية: ٦٥٠ في القطعة متوسطة الحجم والسماكة.

مكونات عمل البسبوسة بالآيس كريم

كوب من السميد.

شربات متوسطة الكثافة.

ثلث كوب سمن بلدي.

ثلاث أرباع الكوب من الماء.

ثلاث أرباع الكوب من السكر.

ماء ورد.

آيس كريم جاهز (فانيلا، حليب)

طريقة تحضير البسبوسة بالآيس كريم

في وعاء عميق ضعي السميد مع السكر والسمن وامزجي جيدًا حتى تتغلف حبة السميد بالكامل بالسمن.

اتركي المزيج لمدة ٦ ساعات على الأقل.

ثم اخبزيها في فرن على حرارة ١٨٠ حتى تنضج.

بعد خروجها من الفرن فورا سقيها بالشربات الباردة.

بعد أن تبرد وقبل التقديم مباشرةً ضعي فوقها الآيس كريم.

رياض - احمد صلاح - جرّبي وصفةلعائلتك أو لضيوفك بدلًا من إعداد البسبوسة التقليدية، عشرات الوصفات من الحلويات الجديدة تم اقتباسها من وصفاتنا التقليدية المعتادة كالبسبوسة بالشوكولاتة أو المهلبية بالآيس كريم، جميعها تعديلات وإضافات على وصفات تقليدية، تحظى بإعجاب الكبار قبل الصغار وتُقدم بالحفلات أو على موائد العزائم، إليكم مكونات البسبوسة بالآيس كريم مع أسرارها ومراحل تحضيرها بالتفصيل.

تقدم باردة، بالهناء والشفاء.