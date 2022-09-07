ماسك القهوة لإخفاء الهالات السوداء.. بأقل من ٥ جنيه هتنوري وشك وتبقي قمر

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ماسك القهوة لإخفاء الهالات السوداء

رياض - احمد صلاح - إليكم طريقة، تبحث السيدات والفتيات عن حلول وماسكات لعلاج مشكلة الهالات السوداء، والأغلبية يفضلن الحلول والمنتجات الطبيعية عن تلك المصنعة، فهي منجهة باهظة الثمن ومضرة بالبشرة مع الاستعمال المزمن لها لأنها ترتكز على المواد الكيماوية غير الطبيعية، في مقالنا هذا سوف نشارك معكم طريقة صنع واستخدام ماسك القهوة.

تعدّ القهوة مصدرًا غنيا بمضادات الأكسدة مما يجعلها علاجًا فعالًا لحالات انتفاخ تحت العين وتفتيح البقع الداكنة، ولأنها غنية بالكافيين فهي تعزز من نشاط الدورة الدموية فتقلل بالتالي من السواد حول العين وتحتها، كما أنها تعالج الخطوط الدقيقة وتخفف من التورمات.

طريقة ماسك القهوة لإخفاء الهالات السوداء

القهوة والعسل لإخفاء الهالات السوداء

مكونات الماسك:

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من القهوة.

طريقة استخدام الماسك:

نظفي وجهك جيدًا بغسول مناسب.

ثم اشطفي الغسول بماء دافئ.

جففي الوجه بفوطة نظيفة.

ثم ضعي الخليط حول العينين.

اتركيه لمدة 30 دقيقة كحد أقصى.

ثم اغسليه بماء دافئ ورطبي المنطقة.

كم مرة يمكن استخدام الماسك؟