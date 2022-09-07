طريقة عمل المهلبية بالآيس كريم.. خليكي شاطرة واظبطيها زي الجاهزة وأحلي المهلبية

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طريقة عمل المهلبية بالآيس كريم

مدة التحضير: 30 دقيقة.

عدد الأفراد: ستة.

السعرات الحرارية في الطبق: 400 سعرة للطبق المتوسط.

مكوانت عمل المهلبية بالآيس كريم

لترين من الحليب كامل الدسم.

6 ملاعق من نشاء الذرة.

سكر حسب الرغبة.

آيس كريم جاهز فانيليا أو حليب.

فستق للتزيين.

طريقة تحضير المهلبية بالىيس كريم

في قدر على نار متوسطة اسكبي كمية الحليب.

ذوّبي النشاء في نصف كوب حليب ثم اضيفيه تدريجيًا للقدر.

عليك الاستمرار بالتحريك والتقليب منعًا من حدوث تكتلات.

عندما يبدأ الحليب بالغليان سوف يثقل قوامه.

عندها قومي بتهدئة النار غلى خفيفة جدًا واستمري بالتحريك مع إضافةالسكر.

حضري الأكواب واسكبي الخليط فيها واتركيها تبرد تمامًا.

بعد أن تبرد يمكنك سكب الآيس كريم فوقها قبل التقديم مباشرةً.

يمكنك تزيين المهلبية بالفستق المبروش أو ما تشائين من إضافات.

رياض - احمد صلاح - بعيدًا عن الحلويات الباردة التقليدية نقدم لك وصفةبمكونات موجودة في المنزل ومدة تحضير لا تتجاوز نصف ساعة، حضريها لعائلتك اليوم وتعلمي مراحل التحضير بعيدًا عن الإضافات مثل الكريما والحليب المكثف المحلى وغيرها، حيث شارك السيف متابعي برنامج “أكلة أمي” كافة أسرار وتفاصيل المهلبية بالايس كريم.