نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية على الشاشات بخصم ٤٠٪ حتى منتصف سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة فقط أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية لهذا الأسبوع من شهر سبتمبر والتي تصل قيمة الخصم بها على السلع لما يتخطى ال٤٠٪، وسوف ننقل لكم من خلال هذه المقالة مل التفاصيل الخاصة بهذه العروض عبر موقع ثقفني….

عروض بنده الصفحة الرئيسية على الشاشات

تتوفر بداخل فروع بندة اليوم ٦ سبتمبر عدة خصومات حصرية على أسعار: تلفزيون أمبيكس جلوريا بحجم ٣٢ بوصة، وخصم آخر منهم على سعر شاشة أمبيكس جلوريا ٥٥ بوصة، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار تلفزيونات دورا بأحجامهم المختلفة، وخصومات مميزة على شاشات اي تي سي بحجم ٦٨ بوصة، تخفيض آخر منهم على سعر شاشة امبيكيس ٥٨ بوصة.

عروض بنده الصفحة الرئيسية على المنتجات الأخرى

تتوفر بداخل فروع بندة هايبر ماركت Panda hyper في المملكة العربية السعودية خصومات مميزة على أسعار: شكولاتة كيت كات شانكي ميني مومنتس، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة كيت كات ميني مونتس، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة ميي كيت كات، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة كيت كات ٤ أصابع، وتنزيل حصري آخر على سعر حلاوة جيلي من بورقات، كما لديهم عرض على سعر فشار هكتاريز، وتنزيل مميز آخر على سعر قراقيش الذرة من بيوقلز إكس إكس إل، وخصم آخر على سعر جبن الناتشو من المكس من بيوقلز، وعرض آخر على سعر حلوى الجيلي من فروتي تيلا فيجان، كما يوجد خصم خاص على سعر علكة فيلي تشوبا شيبس.

تخفيضات السعودية على أسعار الحلوى في بنده

توجد بفروع بندة السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار باقي أنواع الحلويات والسناكس العادية والصحية من ماركات: جميع شكولاتات المستوردة بأنواعها من ماركة جالكسي، وباونتي، كما لديهم تخفيض آخر على سعر شكولاتة مارس Mars المميزة، وكذلك على عبوات ميني مارس، وميني باونتي، وميني تويكس، وميني جالكسي، وتشكيلة مميزة أخرى، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار العلكة السعودية وحلوى البقر مميزة المذاق، وكذلك العديد والعديد من عروض السلع الغذائية المجمدة، والطازجة، والمعلبة المحفوظة.