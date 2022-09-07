نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده للجوال والأجهزة بأنواعها ضمن مهرجان خصومات العودة للمدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده للجوال والأدوات المدرسية والأجهزة بأنواعها ضمن مهرجان خصومات العودة للمدارس، يقدم هايبر بنده عروض العودة للمدارس الخاصة بشهر سبتمبر ومنها : طقم حقيبة بعجلات بيبي شارك 25 في 1 مقاس 18 بسعر 129 ريال بدلا من 215 ريال خصم 40%، طقم حقيبة بعجلات بيبي شارك 12 في 1 بسعر 110 ريال بدلا من 210 ريال خصم 48%، حقيبة ظهر فوكوس مقاس 19 بسعر 45 ريال بدلا من 59 ريال خصم 17% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.

عروض العودة للمدارس هايبر بنده

يتوفر هايبر بنده خصم غير مسبوق ضمن عروض العودة للمدارس على طقم حقيبة بعجلات بامبولينا 6 في 1 مقاس 15 بسعر 129 ريال بدلا من 189 ريال خصم 32%، طقم أقلام ملونة زيبرا كليب 0.5 أو 0.7 عدد 5 الوان بسعر 18 ريال بدلا من 24 ريال خصم 25%، هاتف شاومي ريدمي نوت 11 حجم الشاشة 6.55 بوصة سعة 128 جيجابايت بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13% سعة 4 جيجا رام ويتوفر بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال خصم 11% سعة 6 جيجا رام.

عروض هايبر بنده على الجوالات

تضمنت عروض هايبر بنده الخاصة بشهر سبتمبر خصم خاص على الجوالات ومنها : نوكيا سي بلس 1 حجم الشاشة 5.45 بوصة سعة 16 انش بسعر 249 ريال بدلا من 319 ريال خصم 22%، هاتف نوكيا جي 10 حجم الشاشة 6.52 بوصة سعة 64 جيجابايت بسعر 499 ريال بدلا من 533 ريال خصم 7% وهاتف ريل مي 9 اي حجم الشاشة 6.47 بوصة سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 809 ريال بدلا من 849 ريال خصم 5%.

عروض بنده لشهر سبتمبر

تضمنت العروض الأخيرة لشهر سبتمبر ضمن خصومات بنده ماركت موزع مياه حار وبارد مع حافظة طعام جيباس بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال خصم 17%، موزع مياة دورا بسعر 299 ريال بدلا من 439 ريال خصم 10%، مكيف هواء دوتس سعة 9 لتر 88 واط بسعر 299 ريال بدلا من 389 ريال خصم 23%، مكواة بالبخار كينوود 1100 واط بسعر 49 ريال بدلا من 69 ريال خصم 29% ومكواة بلاك اند ديكر بسعر 59 ريال بدلا من 99 ريال خصم 41%.

عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده

كما شهدت عروض هايبر بنده خلال الأونة الأخيرة خصم خاص على أجهزة المطبخ ومنها : قلاية كولين باللون الاسود سعة 2 لتر بسعر 169 ريال بدلا من 265 ريال خصم 36%، قلاية بدون زيت تيفال باللون الفضي سعة 4.2 لتر بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13%، قلاية متعددة الاستخدام ديلونجي بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال خصم 11%، قلاية بدون زيت بالسون سعة 5 لتر 2000 واط باللون الاسود بسعر 369 ريال بدلا من 549 ريال خصم 33%.

وإستكمالاً لتخفيضات هايبر بنده خلال الأونة الأخيرة تضمنت عروض على الأجهزة الكهربائية ومنها : غلاية بلاستيكية كهربائية سينكور بسعر 69 ريال بدلا من 79 ريال خصم 13%، غلاية فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23%، عصارة دوتس بسعر 119 ريال بدلا من 199 ريال خصم 40% وعصارة سينكور بسعر 59 ريال بدلا من 69 ريال خصم 15% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.