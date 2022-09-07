شوف أقوى عروض العثيم مول في هذا الأسبوع وخصومات بأسعار تنافسية

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عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم مول، في هذا الأسبوع يقدم العثيم مول أقوى الخصومات التي يمكنك الحصول وذلك بمناسبة العودة للدراسة، حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك وجميع مقاضيك الشهرية وجميع احتياجات أسرتك وتشكيلة متنوعة من المنتجات المتميز بأسعار تنافسية، حيث يمكنك شراء اللحوم الحمراء الطازجة، وأكياس الدجاج، والمعلبات، وأكياس الأرز، والفواكه الطازجة كل تلك العروض وأكثر بأسعار تنافسية،كنا يمكنك الحصول على جميع المستلزمات الدراسية، والحقائب الدراسية، وشاشات التلفاز، وهواتف المحمول، وأواني الطهي والكثير من العروض الأخرى في بروشور العروض وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء 7 سبتمبر إلى الثلاثاء 13 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية. أقوى عروض العثيم مول قم بالحصول على شاشة امبكس سمارت 4 كي بحجم 65 بوصة فقط بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي. احصل أيضا على شاشة امبيكس ال اي دي بحجم 40 بوصة بسعر 549 ريال سعودي بدلا من 699 ريال سعودي للحبة.

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كما يمكنك الحصول على فرن ريد بول كهربائي بسعة 45 لتر فقط بسعر 215 ريال سعودي بدلا من 305 ريال سعودي للحبة

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