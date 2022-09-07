نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 للعطور ومختلف المنتجات بتخفيضات حتى 90% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوق الأن أفضل العطور من متاجر رسيس، اروماتيك خلال فترة عروض اليوم الوطني 92 في السعودية، للإستفادة من خصومات المتاجر بالمملكة والتي تصل إلى 90% على أسعار المنتجات، وتقدم لكم المتاجر تشكيلة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم، والتي تتوافر أيضًا في متجر ناتشورال تاتش وذي بيوتي سيكرتس، وكل ذلك نعرضه لكم بالتفصيل في النقاط التالية.

عروض اليوم الوطني 92 للعطور

بدأت عروض اليوم الوطني 92 في متجر رسيس، لتصبح كافة العطور بسعر موحد وهو 115 ريال سعودي، كما أن التوصيل مجاني للمشتريات ب 299 ريال أو أكثر، ونعرض لكم تشكيلة عطور رسيس الأكثر مبيعًا، والتي تصل الخصومات بها لأكثر من 50%، ومنها نجد عطر كلاسيك، بيور، بلاك، بالإضافة إلى أحدث العطور ومنها عطر مون.

عروض اروماتيك لليوم الوطني 1444

جهاز تعطير أروماتيك المخصص للمنزل الأن بسعر 292 ريال سعودي، كما يوجد نوع مخصص للسيارة، ولا يقتصر الأمر على أجهزة التعطير فقط، بل يتضمن متجر اروماتيك مجموعة من أروع العطور وأيضًا عطور الشعر، وتتوافر تخفيضات على مجموعات من المنتجات نعرضها لكم في التالي.

عطر شعر بسعر 92 ريال سعودي بدلًا من 230 ريال سعودي.

جهاز تعطير سيارة بسعر 192 ريال سعودي بدلًا من 345 ريال سعودي.

تخفيضات اليوم الوطني السعودي

خصومات حتى 90% على تشكيلة كبيرة من المنتجات في متجر ذي بيوتي سيكرتس، فتبدأ أسعار المنتجات من 4 ريال، لتحصلين على مزيل طلاء الأظافر بهذا السعر، كما تشمل الخصومات العطور والتي تترواح أحجام العبوات الخاصة بها بين 50 وحتى 200 مل، كذلك يوجد الشامبو وفقاعات الاستحمام بأسعار مخفضة للغاية، وهيا بنا نتعرف على الأسعار.

عطر 50 مل، بسعر 12.90 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

شامبو 250 مل، بسعر 5.50 ريال سعودي بدلًا من 55 ريال سعودي.

لوشن للجسم 250 مل، بسعر 5.50 ريال سعودي بدلًا من 55 ريال سعودي.

عروض متاجر السعودية

متجر ناتشورال تاتش يقدم لكم كتالوج تخفيضات اليوم الوطني 1444 بخصومات 70%، ونجد بها تشكيلة من منتجات الصحة والجمال، وخاصةً منتجات العناية بالجسم، مثل زبدة الجسم التي تمنحك ترطيب عالي، وأيضًا مقشر القهوة الذي يزيل خلايا الجلد الميت، ويعمل على تفتيح الجسم، وإليكم تفاصيل المنتجات مع الأسعار.

مقشر القهوة بسعر 21.89 ريال سعودي بدلًا من 72.99 ريال سعودي.

زيت مساج بسعر 19.79 ريال سعودي بدلًا من 65.99 ريال سعودي.

شمعة كبيرة بسعر 30.39 ريال سعودي بدلًا من 75.99 ريال سعودي.

"هي لنا دار" بطاقات تهنئة العيد الوطني السعودي 92