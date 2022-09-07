نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٣٠٪ من عروض العثيم ٧ وحتى ١٣ سبتمبر بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم ٣٠٪ من عروض العثيم السعودية بداية من يوم ٧ سبتمبر الموافق ١١ صفر، وحتى ١٣ سبتمبر الموافق ١٧ صفر بجميع فروع العثيم هايبر ماركت على أسعار مختلف أنواع اللحوم الطازجة والمخبوزات، هذا بالإضافة إلى تخفيضاتهم على أسعار الخضروات والفاكهة، وسوف نوفيكم تفاصيل جميع هذه العروض، فقط تابعوا جديد مقالاتنا عبر موقع ثقفني العربي….

عروض العثيم السعودية على اللحوم المختلفة

توجد داخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim في السعودية خصومات استثنائية على أسعار اللحوم الطازجة بجميع أنواعها، ومنها: عرض على سعر لحم الحاشي بالعظم، وصدور دجاج التنمية بدون عظم، بالإضافة إلى عروضهم المميزة على أسعار لحم العجل البلدي بالعظم، وأفخاد الدجاج الكاملة من اليوم، ولحم العجل الباكستاني بدون عظم، كما هناك خصومات مميزة على أسعار لحم العجول البلدي، ومكعبات اللحم البقري البرازيلي توب سايد، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار مفروم البقري البرازيلي المبرد، ولحم الغنم السوكاني بالعظم، وعروض أخرى منهم على أسعار اللحوم الباكستانية بالعظم.

عروض العثيم هايبر ماركت في فروع المملكة

توجد داخل أقسام الخضروات والفاكهة أيضاً عروض مميزة جداً هذا الأسبوع على أسعار: الجزر المستورد، والعنب الأسود، والمانجو المصري النعومي، كما يوجد لديهم خصم آخر على سعر برتقال أبو صرة، والتمر البرجي.

خصومات العثيم ماركت على أسعار المخبوزات والحلويات

يمكنكم من خلال فروع العثيم هايبر ماركت بأسواق العثيم السعودية الإستفادة من العروض الحصرية على أسعار: الحلويات الشرقية المشكلة من زود، كما يمكنكم الإستفادة من عروضهم على أسعار كرواسون الجبنة البيضاء، وخصم آخر على سعر علبة شابورة شرائح بزيت الزيتون، كما هناك خصومات أخرى على أسعار كيك الزعفران بالكريمة من زود، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار دونات فاتس، والخبز المفرود الأبيض من زود الغني بالنخالة والبروتين، كما يمكنكم الإستفادة من عرض العثيم على سعر جبنة داري القشقوان، ولبنة داري، وشبيهة جبنة داري البيضاء، وباقي أنواع الأجبان السورية والمحلية في قسم منتجات الألبان، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار منتجات غذائية أخرى.