نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٥٠٪ لأيام معدودة على جميع العطور المستوردة ومنتجات العناية من عروض لولو في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم ٥٠٪ لأيام معدودة على جميع العطور المستوردة ومنتجات العناية الشخصية بالرجال والنساء من داخل عروض لولو في فروع مدن المملكة العربية السعودية، وغيرهم من سلع عناية محلية ومستوردة بأعلى جودة وأقل سعر مقارنة بأسعار السوق المحلي، فهيا بنا لنعرف مزيد من التفاصيل..

عروض لولو السعودية على منتجات العناية الشخصية

توجد كثير من الخصومات الحصرية اليوم بكافة فروع لولو هايبر ماركت في السعودية، ومنها: عرض على سعر صابوم انشانتر، وتخفيض آخر منهم على سعر زيت السعر من دابر أملا، بالإضافة إلى خصومات ٢٥٪ على سعر معجون أسنان دابر، وتخفيض ٣٥٪ على سعر بخاخ الجسم للرجال والنساء من باردلي، وكريم الجلسرين من بيبي كوك، وخصم آخر منهم على سعر زيت الشعر من دابر أملا الأصلي، وكريم التبيض الطبيعي من أولاي، وكذلك يتوفر بالماركت خصم خاص على سعر عطر الكابريسو الابيض والاسود من مراسم، وعطر الرجال والنساء من نفس الماركة المتميزة، على سعر معقم اليدين من دروب كلين.

تخفيضات حصرية من لولو ماركت بالسعودية

توجد عدة تخفيضات حصرية اليوم داخل فروع لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر كريم الشعر من براشوت، وتخفيض آخر على سعر دروب كلين معقم اليدين، وتخفيض آخر على سعر معجون اسنان كولجيت توتال، وصابون امبريال ليدز، كما بالماركت خصم خاص على سعر غسول اليدين من جينتو، وعرض آخر على سعر اديداس للرجال والنساء، وشامبو هيمالايا، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار غسول الوجه من نيفيا، وتنزيل حصري آخر على سعر غسول الوحه من نيفيا، وعرض آخر منهم على سعر عطر العربيات ببخاخ، وعلى سعر مرطب الشفاه من لابيلو.

عروض خاصة من لولو السعودية على العطور

توجد بفروع لولو السعودية خصومات خاصة على أسعار: عطر أورانج للنساء من هوجو، وخصم آخر على سعر جيبس عطر سيدوكتيف للرجال، وخصم آخر على سعر عطر ذا قيم دافيدوف للرجال، ماونت بلاك عطر امديفيجوال للنساء، وعرض على سعر عطر تشامبيون الرجال من دافيدوف.