نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين يوجد معظم الماء العذب على سطح الكرة الأرضية؟.. ومصادرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة اين يوجد معظم الماء العذب؟ يعد من الأسئلة المتكررة والتي يبحث عنها الكثير خاصة الطلبة والطالبات فى المراحل الدراسية المختلفة، وكما نعلم أن الماء تشكل حوالى %70 من مساحة الكرة الأرضية، ولكن تبلغ مساحة الماء العذب %2.5 فقط من مياه العالم، والباقي من المياه المالحة والذي يشكل %97.5 من المياه، ويبلغ المتاحة من المياه العذبة التي تصلح للشرب واستخدامات البشر حوالى %0.3 فقط، أي ما يعادل 100ألف كيلومتر مكعب، أما الباقي يكون إما فى جوف الأرض أو متجمد، فلنتعرف سوياً فى الآتي على كيفية توزيع المياه العذبة على الكرة الأرضية وعلى أهم مصادرها.

اين يوجد معظم الماء العذب؟

ما المقصود بالماء العذب: الماء العذب هو يوجد بشكل طبيعي فى الكرة الأرضية مثل الذي يجرى فى الأنهار والبحيرات والبرك والمستنقعات وأيضا المياه الجوفية التي تتواجد تحت سطح الأرض، وأهم ما يميز الماء العذب أنه يحتوى على نسبة قليلة من الأملاح الذائبة وهو ما يصلح للشرب واستخدامات الإنسان بخلاف الماء المالح الذي يحتوى على تركيزات عالية من الأملاح.

أين يوجد معظم الماء العذب على سطح الكرة الأرضية؟

يعد سقوط الأمطار هو المصدر الرئيسي للحصول على الماء العذب، والذي يتكون فى الغلاف الجوى وينزل على شكل قطرات من الماء، والتي تشكل نسبة %2.5موزعة على الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية والبرك والمستنقعات والقمم الجليدية، وتشكل الأنهار الجليدية والقمم الجليدية معظم الماء العذب حيث يبلغ نسبته %2، أما المياه الجوفية التي تتواجد تحت الأرض ولا تستطيع امتصاصها تشكل نسبة %0.75، بينما تشكل الأنهار والبحيرات حوالى %0.01 فقط من حجم الماء العذب على سطح الأرض، وعليه فإن نصيب الإنسان من الإنسان من الماء العذب الصالح والغير ملوث سوى %0.003 فقط.

وتتصدر دولة البرازيل قائمة الدول التي تمتلك أكبر كمية من موارد الماء العذب المتجددة والتي يبلغ حجمها حوالى 5,661 مليار متر مكعب، ولكن رغم ذلك لم يحصل بها الفرد على نصيبه العادل من الماء العذب نظراً لسوء إداراة الموارد المائية بها.

مصادر المياه العذبة