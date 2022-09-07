انت الان تتابع خبر لن تصدق ذلك .. هذا هو المعنى الحقيقي لـ اسم “ عمر ” وصفات شخصية حامله ! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الشخصيات التاريخية والمعاصرة تحمل اسم عمر، والذي يعتبر من الأسماء القديمة التي لا يزال استخدامها يتم بكثرة، و في هذه السطور سوف نشرح معنى الاسم مع ذكر صفات حامله.

معنى اسم عمر

ورد ذكر اسم عمر في المعاجم اللغوية كالآتي:

-عَمَرَ (فعل) عمَرَ / عمَرَ بـ يَعمُر ويَعمِر، عَمْرًا وعَمارةً وعُمُورٌ، عُمْرَانٌ، فهو عامر، والمفعول معمور – للمتعدِّي.

-عمَر المكانُ/ عمَر المكانُ بالنَّاس: كان مسكونًا بهم عَمَرتِ الأرضُ.

-عمَر الإنسانُ/ عمَر الحيوانُ: عاش زمانًا طويلاً.

-عمَره اللهُ: أبقاه وأطال حياتَه.

-عمَر اللهُ بك المنزلَ: جعلك حيًّا وجعل المنزل عامرًا بك.

-عَمَرَ الْمَالُ: صَارَ كَثِيراً وَافِراً.

-عَمَرَ بَيْتَهُ: ظَلَّ فِيهِ.

-عَمَرَ بِالْمَكَانِ: أَقَامَ بِهِ.

صفات اسم عمر

قد يحمل الاسم بعض الصفات والسمات الشخصية التي تميّز صاحبه عن غيره، وفيما يأتي بعض الصفات التي يُعتقد أنّ حامل اسم عمر يتصف بها أو ببعضها:

-يسعى إلى تحقيق أهدافه والوصول إلى أحلامه وطموحاته، وذلك ببذل الجهد ومحاولة تخطي كل العقبات.

-يسعى إلى النجاح على صعيد الأسرة والعمل.

-يتصف حامل هذا الاسم غالباً بالصبر والحِلم.

-يحب الصدق والصراحة في الأقوال والأعمال، كما أنّه يكره الكذب والنفاق والخداع.

-يمتلك قلباً حنوناً ويعد شخصاً هادئاً في الغالب ولكنّه قد يكون شديداً وصارماً في بعض الأوقات والمواقف التي تتطلب ذلك.

-يحب التغيير في حياته ولا يحب الروتين الممل.

-يعدّ رجلاً قادراً على تحمّل المسؤولية، ويتسم بالوفاء لمن يحسنون إليه.

-يحب مساعدة الآخرين وتقديم يد العون لمن يحتاج ذلك.

-يحب السفر والرحلات، كما أنّه يمتاز بالضحك والبشاشة وإدخال السرور على من حوله.