انت الان تتابع خبر تخلص من مسام البشرة الواسعة بحلول من خلاصة الطبيعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان التخلص من مسام البشرة الواسعة، تعد من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير النساء والرجال، خصوصا النساء أصحاب البشرة الدهني.

حيث تتسبب في ظهور الحبوب والبثور السوداء، و تجعل مظهر الوجه اكبر من الطبيعي، و لا يمكن اخفاء المسامات بالمكياچ أو مستحضرات التجميل.

كما لا يمكن علاجها نهائيا إنما يمكن اتباع بعض النصائح والماسكات لتقليل مظهر المسامات الواسعة، وفي هذا المقال سوف نوضح اسباب ظهور المسامات لتجنبها وبعض النصائح والوصفات للتخلص منها.

اسباب ظهور المسامات الواسعة

نقص مادة الكولاجين وهذا بسبب التقدم في العمر أو التعرض المستمر لأشعة الشمس.

عدم تنظيف الوجه من المكياج وتراكم الاتربه والزيوت علي الوجه.

الإجهاد والتعب يتسبب في ظهور المسام الواسعة.

استخدام أنواع رديئه أو غير مناسبة لنوع البشرة من مستحضرات التجميل.

ماسك بياض البيض وعصير الليمون لغلق مسام البشرة الواسعة

2 بياض بيض.

عصير نصف ليمونه.

يتم دمج بياض البيض مع عصير الليمون ونوزعه علي بشرة نظيفه ونتركه حتى يجف ثم نغسلها بالماء البارد.

استخدام خل التفاح لعلاج مسام البشرة

ملعقتين من خل التفاح.

قطن.

نقوم بوضع خل التفاح علي الماء و نقلبهم، ثم نقوم بتوزيعهم علي الوجه بالقطن ونتركه 10دقائق ثم نغسله جيدا بالماء البارد.

السكر من المواد المقشرة التي تعمل علي تقشير البشرة وتقليل مسام البشرة.

2 ملعقه من السكر.

ملعقه زيت زيتون.

ربع ملعقه صغيره عصير ليمون.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات ثم نقوم بتدليك الوجه بالخليط لمدة 10دقائق ثم نغسله بالماء البارد.

ماسك الطماطم وعصير الليمون

يعتمد هذا الماسك على كلا من الطماطم كونها تعمل علي تجديد خلايا البشرة، وتقليل المسام، بالإضافة إلى أنها تقوم بعمل شد للجلد، إلى جانب عصير الليمون، إليكم المكونات وطريقة تحضير الماسك:

عدد 4 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.

نقوم بدمج المكونات ووضع الماسك علي بشرة نظيفة ثم نتركه 10 دقائق و نغسله بالماء البارد.

نصائح لتقليل مسام البشرة الواسعة

غسل الوجه يوميا مرتين بالغسول المناسب للتخلص من الزيوت الزائده في البشرة.

تقشير البشرة مرتين أسبوعيا فالتقشير يعمل علي إزالة الجلد الميت ويخلص البشرة من الاتربة المتراكمة.

استخدام واقي شمس مناسب وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

استخدام مكعبات الثلج يوميا، مكعبات ماء او عصير خيار أو ماء الورد، فالثلج يساعد في تقليل مسام البشرة.

ترطيب البشرة لكريمات الترطيب المناسبه لنوع البشرة حتي لا يحدث جفاف البشرة وينتج عنه زيادة المسام الواسعه.