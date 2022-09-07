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عمر شويل - جدة إن الأبناء هم الأفضل والأغلى على الإطلاق فلذات الأكباد، يبذل الوالدين قصارى جهدهم لتربيتهم والسهر على راحتهم والتعب من أجلهم، إلى أن يكبروا ويستطيعوا الاعتماد على أنفسهم ودائماً يحصن الوالدين الأبناء بالدعاء، إذ أنها من أحد سبل التوفيق لهم والطلب من الله ما يتمنوا لأبنائهم ومن خلال هذا المقال سنقدم دعاء للأبناء بالتوفيق في الدراسة.

دعاء للأبناء بالتوفيق في الدراسة

إن الآباء دائماً ما يطلبوا من الله أن يصلح أبنائهم ويرعاهم ويجعلهم في معية دائماً فهم يأخذون الدعاء كوسيلة للتحصين للأبناء، وإليكم بعض الأدعية التي تصلح للأبناء وهي كالآتي:

اللهم يا ميسر جميع الأحوال أسألك بأن تيسر الأحوال لأبنائي ووفقهم للخير.

يا موفق الأمور ندعوك بأن توفق أبنائنا بالدراسة والعمل وتجعل نيتهم خالصة لك وتجعلهم من الناصرين لدينك فأنت ولي ذلك والعالم بهم.

اللهم ندعوك بأن تفتح على أبنائنا جميع أبواب المعرفة وتوسع عليهم المداخل وتكتب لهم توفيقاً من عندك فهم عبادك وأبناء عبادك سبحانك ربنا وتعاليت.

ندعوك يا ولي التوفيق أن توفق أبنائنا ونستودعك إياهم فانت خير حافظاً وأرحم الراحمين اجعل ما شئت سهلاً بقدرتك فأنت تقول للشيء كن فيكون واجعلهم يا الله من المقبلين الغير مدبرين.

يا ولي النعم نسألك بأن توفق أبنائنا لكي يبلغوا نعمة العلم والنجاح وتوفقهم بالسعى والدراسة وتيسر لهم جميع أحوالهم بكافة الأوقات.

نسالك يا الله بأن توفق أبنائنا لكل الخير وتنفعهم بالعلم وتجعلهم نافعين لغيرهم.

اللهم لا تذر أبنائنا بمفردهم بالدراسة فهم الضعفاء المحتاجين لتوفيقك سبحانك ربنا ندعوك بأن تكون معهم حتى يصلوا للخير.

دعاء للأبناء بالنجاح

إن النجاح ومعه التوفيق من الصفات المتلازمة إن وافقهم رضا الله، وإليكم بعض الأدعية لنجاح الأبناء وتوفيقهم وهي كالآتي: