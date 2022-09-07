نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات وعروض رحلات الطيران من شركة الخطوط القطرية للطيران 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الخطوط القطرية للطيران، بمناسبة ذكرى تأسيس الخطوط القطرية أعلنت الشركة عن وجود عروض وخصومات مميزة ومختلفة على الرحلات التي تتم من خلالها لجميع الزائرين وتبدء تلك الخصومات من شهر سبتمبر القادم من الأول في الشهر حتى شهر أغسطس من العام القادم 2023 حيث يمكن للعميل أن يستفيد بتلك الخصومات والعروض حتى العام القادم إذا قام بالسفر من خلال شركة الخطوط الجوية القطرية حيث تهتم الشركة باستمرار بتوفير خصومات للمسافرين حتى تسهل عليهم مصاريف السفر خاصةً الرحلات السياحية ورحلات الترفيه ورحلات الحج والعمرة لكي لا تكون هناك صعوبة في سداد الرسوم المطلوبة إليكم تفاصيل خصومات القطرية للطيران في السطور القادمة.

عروض الخطوط القطرية بمناسبة الذكرى 25

العروض المعلن عنها من خلال الموقع الالكتروني لشركة الطيران القطرية توضح أن هناك خصومات على جميع الرحلات ومعظم تلك الخصومات يصل حتى 25% وتلك الرحلات بالتحديد من قطر حتى بانكوك أو لندن أو مصر أو اسطنبول وعدة جهات أخرى مختلفة بنفس الخصم، بالإضافة إلى خصم آخر لعملاء الدرجة الأولى أو رجال الأعمال حيث يفوزون بعدد خمسة وعشرين نقطة إضافية عند الحجز في تلك الدرجة.

ومن أجل الاستفادة من خصومات شركة الطيران القطرية المعلن عنها حتى شهر أغسطس من العام القادم يجب على المسافر أن يسجل دخوله أولًا في نادي الامتياز أو أن يكون عضوًا به على الأقل، بالإضافة إلى ميزة أخرى عند القيام بالبحث عن الرحلات وحجزها بواسطة استخدام الرمز 25YEARS حيث يوفر الرمز خصومات أخرى مع الفوز بعدد خمسة وعشرين ألف نقطة فيو لاستكشاف المسافر للعالم كجائزة له.

الرمز الترويجي بخصومات الطيران القطرية

هناك تفاصيل يجب توضيحها بشأن الرمز الترويجي للحصول على الخصومات وهي: