نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات هايبر لولو السعودية اليوم وخصومات تصل إلى 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من المواطنين السعوديين عن عروض وتخفيضات هايبر لولو السعودية اليومية، وتقدم متاجر هايبر Lulu تخفيضات كبيرة على جميع السلع الغذائية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وتصل هذه التخفيضات إلى 70% في بعض السلع الغذائية، كما تصل إلى ٥٠% في بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، والمتجر يحتوي على آلاف السلع التي يحتاج إليها المواطن السعودي في حياته اليومية، ومن أهمها اللحوم والخضروات والفواكه الطازجة، كما يحتوي على جميع أنواع البقالة والأدوات المنزلية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات هايبر لولو السعودية على جميع أنواع السلع الغذائية. عروض وتخفيضات هايبر لولو السعودية على جميع أنواع اللحوم والأسماك سوف نقدم لكم أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بعد الخصومات وهى كما يلي:- مكعبات لحم بقري برازيلي ٥٠٠ جرام بسعر ١٠.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٨.٤٥ بنسبة خصم ٤١%.

أفخاذ دجاج كاملة ٩٠٠ جرام بسعر ١٦.٩٥ ريال بدلاً من ٢٠.٥٠ ريال بنسبة خصم ١٧%.

جولدن تشكن شيش طاووق لحم دجاج طازج متبل ٤٥٠ جرام بسعر ١٨.٢٥ ريال بدلاً من ٢١.٧٥ ريال، كما تبلغ نسبة خصم ١٦%.

قطع دجاج متنوعة طازجة ٩٠٠ جرام بسعر ١٥.٩٥ ريال بدلاً من ١٨.٩٥ ريال، كما تبلغ نسبة الخصم ١٦%.

روبيان مستزرع طازج ٥٠٠ جرام بسعر ١٢.٤٥ ريال بدلاً ١٦.٤٥ ريال، كما تبلغ نسبة الخصم ٢٤%.

سمك الباراموندي الطازج ١.٥ كيلو جرام بسعر ٣٢.٨٥ بدلاً من ٤١.٨٥ ريال، كما تبلغ نسبة الخصم ٢٢%. عروض وتخفيضات هايبر Lolo السعودية على أنواع الخضروات والفواكه سوف نتعرف معكم على أسعار الخضروات والفواكه الطازجة من هايبر لولو السعودية وهى كما يأتي:- زنجبيل هندي ٥٠٠ جرام السعر ١.١٩ بدلاً من ٣.٩٩ ريال، كما تبلغ نسبة الخصم ٧٠%. مشكل سمبر لولو الطازجة السعر ٣.٩٥ بدلاً من ١١.٩٥ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم ٦٧%. ملفوف أبيض ١ كيلو جرام بسعر ١.٤٥ ريال سعودي بدلاً من ٣.٩٥ ريال، كما تبلغ نسبة الخصم ٦٣%. بصل صغير هندي الوزن ٢٥٠ جرام بسعر ١.٧٤ ريال بدلاً من ٤.٧٥ ريال بنسبة خصم ٦٣%. ثوم صيني أبيض ٢٥٠ جرام بسعر ١.٢٠ ريال بدلاً من ٢.٢٥ ريال، كما تبلغ نسبة الخصم ٤٧%. خوخ أحمر إسباني ١ كيلو جرام بسعر ٥.٩٥ ريال بدلاً من ١٠.٩٥ ريال، كما تبلغ نسبة الخصم ٤٦%. رمان يمني ٥٠٠ جرام السعر ٢.٥ ريال بدلاً من ٤.٥ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم ٤٤%. برتقال نافل جنوب افريقي ١ كيلو جرام بسعر ٢.٩٠ ريال بدلاً من ٤.٩٥ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم ٤١%. عروض وتخفيضات هايبر لولو السعودية على المخبوزات سوف نتعرف على عروض وتخفيضات هايبر Lolo السعودية على أنواع المخبوزات وهى كما يلي:- دانش كاسترد ١ حبه السعر ١.١٥ ريال بدلاً من ١.٩٥ ريال بنسبة خصم ٤١%.

دانش التفاح ١ حبه السعر ١.١٥ ريال بدلاً من ١.٩٥ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم ٤١%.

مكرونز بجوز الهند ٥٠٠ جرام بسعر ١٢.٤٥ ريال بدلاً من ١٨.٦٥ ريال بنسبة خصم ٣٣%.

مافن ريد فيلفيت ٦ قطع بسعر ١٠.٩٠ ريال بدلاً من ١٦ ريال، كما تبلغ نسبة الخصم ٣٢%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وتخفيضات هايبر لولو السعودية اليوم وخصومات تصل إلى 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.